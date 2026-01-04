İlk sırada Suriyeliler

Frontex’in yeni değerlendirme raporunun, Frontex'in Rum kesiminin 2025 yılının ilk yarısında yabancı uyruklu kişilerin ülkelerine dönüşleri konusunda yürüttüğü büyük operasyonel faaliyetleri kayda geçirdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi; Güney Kıbrıs’ın yabancıların ülkelerine geri dönüşleri konusundaki artışlarda birinci sırada, Frontex’in desteğiyle gerçekleştirilen gerçek geri dönüş sayısı konusunda ise ikinci sırada olduğunu yazdı.

Gazete rapora dayanarak 2025 yılının Ocak-Haziran ayları döneminde Frontex’in desteğiyle Güney Kıbrıs’tan ülkelerine geri gönderilen yabancıların sayısının, önceki altı aylık döneme göre yüzde 14 artış göstererek 4 bin 230 kişiye ulaştığını kaydetti.

Göç ve uluslararası koruma konularından sorumlu müsteşar Nikolas İoannidis ise gazeteye açıklamasında 2025 yılının ocak ayından bugüne kadar neredeyse 12 bin kişinin Güney Kıbrıs’tan ayrıldığını dile getirdi.

Haberde 2024 yılının Aralık ayından 2025 yılının Aralık ayının başına kadar Güney Kıbrıs’tan yaklaşık 4 bin 200 kişinin Suriye’ye geri döndüğü, 4 bin 500’den fazla Suriyelinin ise siyasi sığınma başvurularını geri çektiği veya uluslararası koruma statülerinden vazgeçtiği de kaydedildi.