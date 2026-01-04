Ekipler görevde

Erenköy-Karpaz Belediyesi, belediye sınırlarında, Ziyamet-Yeşilköy köy giriş-çıkışlarında hayvan nakil araçlarında dezenfeksiyon işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, şap hastalığının bulaşmasına karşı önlemlere uyulması ve belediye birimleri ilaçlama yaparken, çalışanlara yardımcı olmaları için hayvan üreticilerine çağrı yapıldı.

Açıklamada, İskele bölgesindeki Boğaziçi köyünde bulunan bir büyükbaş işletmede şap hastalığı semp-tomlarının gözlemlendiği ve konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Tarım ve Doğal Kaynak-lar Bakanlığı koordinesinde ilgili tüm kurumların katılımıyla Teknik Komite oluşturulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Şap Hastalığı Veteriner Komite Kararları doğrultusunda şap hastalığı mücadele sürecinde hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının güvence altına alınması için hayvan nakli yapılan araçların hijyen şartlarına uygunluğu ve dezenfeksi-yonu konusunda tedbirlerin devam ettiği ifade edildi.

