Zelensky de katılacak

Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı olması nedeniyle resmi törenin 7 Ocak’ta Lefkoşa’da gerçekleşeceği bildirildi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, açılış törenine Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky’nin de katılacağını söyledi.

Haravgi’de yer alan habere göre; Hristodulidis, Ukrayna’yı ve Ukrayna’nın Avrupa gidişatını aktif bir şekilde destekleyeceklerini ifade etti.

Hristodulidis ile Zelensky’nin geçtiğimiz perşembe günü telefonda görüştüğünü ve Rum Hü-kümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in yazılı açıklamasına göre bunun Zelensky’nin giri-şimiyle gerçekleştirildiğini yazan gazete, Zelensky’nin yaptıkları telefon görüşmesinde Hristodu-lidis’i AB Konseyi Dönem başkanlığını devralmalarından ötürü kutladığını ve 7 Ocak’ta Lefkoşa Rum kesiminde gerçekleştirilecek resmi açılış törenine katılacağı konusunda bilgilendirdiğini iletti.

Zelensky’nin buna paralel olarak Hristodulidis’i Ukrayna meselesindeki son gelişmeler yanı sıra gelişme halindeki uluslararası diplomatik ve barış çabaları hakkında bilgilendirdiği de belir-tildi.

Hristodulidis’in Rum kesiminin Ukrayna halkı ile Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz ve zamansız desteğini yinelediğini de ileten gazete, Hristodu-lidis’in bu tutumunun Güney Kıbrıs’ın dış politikasını yönlendiren uluslararası hukuk ilke ve değerlerine dayandığını söylediğini aktardı.

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise açıklamasında Ukray-na’ya yönelik desteğin Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığı esnasında da temel siyasi öncelik olarak kalmayı sürdüreceğini söyledi.

Habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ise daha sonra “X” platformunda yaptığı pay-laşımda AB Konseyi dönem başkanlığını devralmalarından ötürü Hristodulidis’i kutlarken, önü-müzdeki 6 aylık süre içerisinde hem Ukrayna’yı hem de Avrupa’nın tamamını güçlendirecek güçlü Avrupa kararları alınmasını beklediğini dile getirdi.