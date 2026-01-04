Başvuru yaptı

İsrail’de organize suçlarla bağlantısı olan Shaul Perez ve eşi Almog Perez’e silahlı saldırı düzenlediği; birini öldürüp, diğerini ağır yaraladığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve 30 Temmuz 2025’te KKTC’de yakalandıktan sonra Güney Kıbrıs’a iade edilen 37 yaşındaki Daniel Yehonatan Zarug ulusla-rarası koruma altına alınmak istiyor. Zarug’un önceki gün avukatı aracılığıyla Lefkoşa (Rum) Uluslara-rası Koruma mahkemesine başvurduğu açıklandı.

Rum basını, İsrail’de cinayet suçundan kırmızı bültenle aranan, 30 Temmuz 2025 tarihinde Girne’de sahte pasaportla tespit edilerek tutuklanan ve ardından UNFICYP tarafından Rum makamlarına teslim edilen 36 Daniel Yehonatan Zarug’la ilgili bir habere yer verildi.

Söz konusu şahsın Güney Kıbrıs’ta uluslararası koruma altına alınmayı talep ettiğini, aynı zamanda İsrail makamları tarafından kötü niyetli bir şekilde kovuşturulduğunu savunduğunu yazan Filelefthe-ros gazetesi, Zarug’un işlemediği suçlardan yargılandığını iddia ettiğini de iletti.

Zarug’un önceki gün avukatı aracılığıyla Lefkoşa (Rum) Uluslararası Koruma mahkemesine başvurdu-ğunu ve siyasi sığınma hizmetlerinin kararının iptal edilmesini istediğini yazan gazete, siyasi sığınma hizmetlerinin 5 Aralık tarihli kararında Zarug’un siyasi sığınma başvurusunu reddettiğini belirtti.

Gazete şu anda Rum polisi kontrolündeki bir tutukevinde gözaltında tutulan şahsın yapılan başvuru-suna birçok hukuki noktanın eşlik ettiğini aynı zamanda İsrail’le yönelik göndermeler içerdiğini de ek-ledi.

Ne olmuştu

Kırmızı bültenle aranan Daniel Yehonatan Zarug, 30 Temmuz 2025 tarihinde Girne’de tespit edilmişti. Zanlı, kendisini yakalayan polis ekibine sahte İspanyol pasaportu ibraz etmiş, adının “Andros Garcia” olduğunu söylemişti.

Pasaport PGM Kriminalistik Şube tarafından incelenmiş ve sahte olduğu teyit edilmişti. Daniel Yehona-tan Zarug’un sahte pasaportla 7 Mayıs 2024’te Metehan Kara Geçiş Kapısı'ndan KKTC’ye giriş yaptığı açıklanmıştı.

Daniel Yehonatan Zarug’un 2024 yılı Mart ayında İsrail’de lüks bir apartman dairesinde gerçekleşen silahlı saldırının faili olduğu belirtilmişti.

Saldırıda, Almog Perez adlı kadının hayatını kaybettiği, eşi Shaul Perez’in ise yaralandığı ifade edilmişti. İsrail polisinin bir yıldır kırmızı bültenle zanlıyı aradığı açıklanmıştı.



