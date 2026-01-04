Ömer KADİROĞLU

Diyalog’un “KKTC’de yaşamaktan mutlu musunuz?” sorusunu yanıtlayan vatandaşların ezici çoğunluğu memnuniyetini dile getirdi. Vatandaşlar; elektrik, altyapı ve ekonomi gibi sorunlar yaşansa da başka bir ülkede yaşamayı düşünmediklerini ifade etti. Vatandaşlar, “Ülkemizin doğası, sakinliği hiçbir yerde yok. Kıymetini bilelim” dedi. Bazı vatandaşlar da imkanları olsa başka ülkeye gidip yaşamayı tercih edebileceklerini dile getirdi.

Ne dediler…?

Resmiye Zorali

“Bu ülkede yaşamaktan mutluyum çünkü ailemle iç içeyim. Ülkemiz çok güzel ancak dışarıdan gelenler bu memleketi bozuyor. İmkanım olsa da başka bir ülkede yaşamam çünkü memleketime alıştım ve bundan daha iyi bir yer bulmak zor.”

Mehmet Şah Davulcu

“Ülkemizi seviyoruz ve burada yaşamaktan memnunuz. Ancak mekanizmalarımız doğru düzgün çalışmıyor. Daha iyi olabilir; hatta çok uğraşmadan bile çok daha iyi olabilir. Kazalar, yollar, elektrik ve daha birçok alanı düzeltemedik. Bu yaz sıcaklarında daha soğuk bir ülkeyi tercih edebilirdik; ama ülkemize baktığımızda güzel yanları da var ve bırakıp gidemeyiz.”

Özel Cevdet

“Kıbrıs’ta yaşamaktan memnunum; sonuçta kendi ülkemiz. Beni en çok mutlu eden ailece iyi olmamızdır. İyi veya kötü bir süreç geçiriyoruz ve zamanla düzelir diye umut ediyorum. Bu yaşa geldik, bundan sonra başka bir ülkede yaşayamayız. Beni mutsuz eden hükümetlerin istikrarlı olmaması ve sürekli seçim yapılmasıdır. Trafik de düzenli değil; şimdi her yere akıllı kamera koydular ve kameraları izlemekten yola bakamıyoruz. Bunlar dışında memleketimiz güzel.”

Derya Duru

“Kıbrıs’ta yaşamaktan hiç memnun değiliz. Her şey çok pahalı oldu ve hayat zorlaştı. Düzen yok. Ülkede mutlu olduğum tek şey ailemin, çocuklarımın ve torunlarımın yanımda olması; bu da beni mutlu ediyor.”

Gürsel Fetat

“Kıbrıs’ta yaşamaktan memnunum. Güncel şartlarda ne kadar memnun olabilirsek o kadar memnunuz. Sıkıntı çok ama yine de başka bir ülkede yaşayamazdım. Kıbrıs gibi yeri dünyanın hiçbir yerinde bulamayız. Sıkıntılar zamanla çözülür.”

Eşref Akil

“Kıbrıs’ta yaşamaktan memnun olsak ne olacak, olmasak ne olacak? Ömrümüz geçti, yaşımızı aldık; başka bir ülkeye gidip yaşayamayız. Bu nedenle bazen mutlu, bazen mutsuzum; bu topraklarda doğdum, bu topraklarda öleceğim.”

Yusuf Özalp

“Kıbrıs’ta yaşamaktan memnunum. Yurt dışında 20-25 yıl kaldım ve bu ülke gibi düzgün bir ülke bulamadım. Kıbrıs aşığı biri olarak bu ülkeyi bırakıp başka bir ülkede yaşayamazdım. Rahatsız olduğum iki konu var: trafik ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği. Zamanla bunlar da düzelirse ülkemiz çok daha iyi olacak.”

Naim Zorali

“Kıbrıs’ta yaşamaktan hiç memnun değilim. Ne yollarımızda, ne sağlığımızda, ne ekonomide bir ilerleme var. İmkan olsa da bu ülkeden kaçmak istemem; çok zor durumda kalsam ailemle Avrupa’ya giderdim. Mutlu olduğum tek şey ailemin yanımda olması ve sağlığımızın yerinde olması. Bu ülke toparlanmazsa aynı sorunları 40 yıldır yaşamaya devam ederiz.”

Bircan Davulcu

“Ülkemi çok seviyorum. Hayatımdan ve burada doğmaktan memnunum; ama gidişattan, siyasetten ve son hükümetten memnun değilim. Ülkenin havasını ve suyunu çok beğenirim, başka bir ülkede yaşayamazdım. Çocuğumun bu ülkeden kaçmasını isterim; ona nasıl bir gelecek verebiliriz? Sistemi bir türlü oturtamadılar. Çok memnunuz, ülkemizi çok seviyoruz; umarım sorunlar düzelir ve sıkıntılar ortadan kalkar ki huzur içinde yaşayalım.”

Olgun Perçinci

“Kıbrıs’ta yaşamaktan pahalılık nedeniyle memnun değilim; memleketim olduğu için yine de buradayım. Ülkeyi seviyorum ama pahalılık ve ekonomik sıkıntılar tedirgin ediyor. Mutlu olduğum konu eşimle birlikte sağlıklı yaşamamız. Başka bir ülkede yaşayamam.”

Sermet Emin

“Kıbrıs’ta yaşamaktan mutluyum. Farkı anlamak için başka ülkelerde bazen yaşamak gerekiyor. Bu ülkede üstesinden gelinebilecek sorunlar var; ancak ilgisizlik nedeniyle çözülmez hâle gelmişler. Beni üzen basit sorunlar var; örneğin yollar, temizlik ve bakım. Güneye geçtiğimizde farkı net görüyoruz. Mutlu olduğum şey, herkesin birbirini bildiği güzel bir ülkede yaşamamızdır. Gelecek ile ilgili endişem yok.”

Yusuf Parıldak

“Bu ülkede yaşamaktan hiç memnun değilim. Keşke ölsem de bu günleri görmeseydim. Beni üzen yetkililerin ilgisizliği ve aldığımız maaşın ihtiyaçlarımızı karşılamaması. Bu ülkede mutlu olduğum pek bir konu yok. Gelecek ile ilgili de endişem yok.”

Soner Afif

“Kıbrıs’ta yaşamaktan memnunum; ancak beni üzen konular savaşlar ve ölümlerdir. Gelecekle ilgili endişem yok. Rumların bize saldıracağına dair bir kaygım yok; akılları varsa böyle bir şeye kalkışmazlar.”

Cemal Türkmen

“Kıbrıs’ta yaşamaktan memnunum. Biraz sorun var ama yine de mutluyum. Beni üzen konular pahalılık, trafik ve sağlık sisteminin yetersizliği. 40 yıldır bu ülkedeyim; her geçen yıl ülke biraz daha kötü hâle geliyor. Mutlu olduğumuz tek şey doğası ve havasıdır.”

Serkan Adasu

“Kıbrıs’ta yaşamaktan hiç memnun değilim. Hayat pahalılığı başını aldı gidiyor, geçim zorlaştı. Ülkede mutlu olduğumuz pek bir şey yok. Ekonomi, güvenlik veya olası Rum saldırısı konusunda endişem yok.”

Tuğba Değirmenciler

“Kıbrıs’ta yaşamaktan çok memnunum. Sessiz bir ülke ancak son zamanlarda güvenli değil; çok fazla üçüncü ülke vatandaşı buraya geldi. Mutlu olduğum şey sakin yaşam ve insanların kendi halinde olması. Ülkeye gelenler beni üzüyor. Tek endişem ekonomik durumlar.”

Halil Burukhan

“Kıbrıs’ta yaşamaktan mutluyum; başka gidecek yerim yok. Her ne kadar sıkıntılar olsa da bu ülkede doğdum ve bu ülkede ölmek isterim. Mutsuz olduğum konular, gençlerin iş bulamaması ve geleceklerinin bu ülkede olmaması. Çocuklarımızı kendi ülkelerinde tutamamak üzüyor. Rum saldırısı, güvenlik ve ekonomik kriz endişemiz yok. En büyük endişem, Kıbrıslı Türklerin bu ülkede olamayacak olması.”

Turgay Gezen

“Kıbrıs güzel bir memleket; ancak son dönemlerde yaşanmaz hâle getirildi. Her geçen gün durum daha kötüye gidiyor. Beni üzen tek şey Kıbrıs sorunu konusundaki belirsizlik. Buna rağmen bu memlekette yaşamaktan mutluyum. Rum saldırısı konusunda endişem yok; sosyoekonomik durum konusunda endişeliyim.”

Emine Pekri

“Kıbrıs’ta yaşamaktan memnunduk; ancak şimdi etraf çok kötü. Nüfus arttı, can güvenliği ve huzur kalmadı. Pahalılık arttı. Güzel olaylar yaşandığında mutlu oluyorum; ama ülke darmadağın ve bu durumdan mutsuzuz. Halkın daha mutlu olabilmesi için nüfus artışının önlenmesi, pahalılığın durması ve güvenliğin artırılması için yetkililer çalışmalı.”

Güner Hoca

“Kıbrıs’ta yaşamaktan memnunum. Beni mutlu eden ülkemdir. Mutsuz olduğum durum ise ülkenin içindeki sorunlardır. Ekonomi ve siyasi durum insanları zorluyor. İnsanların mutlu olabilmesi için önce devlet olunmalı ve yönetimdeki kişiler ciddi olmalı.”

Aziz Kalçay

“Kıbrıs’ta yaşamaktan memnunum. Beni üzen hayat pahalılığı; mutlu olduğum durum ise rahat bir ülke olmasıdır. Ekonomik şartlar zorlayıcı. İnsanların daha mutlu olabilmesi için pahalılığın önüne geçilmesi gerekiyor. Ne alacağımızı bilmiyoruz.”

Nazım Basmacı

“Kıbrıs’ta yaşamaktan her türlü olumsuzluğa rağmen memnunum. Eskiden yokluk, açlık ve parasızlık vardı; buna rağmen bu ülkede olmaktan memnunum. Mutlu olduğum şey Türkiye’nin buraya yaptığı desteklerdir. Mutsuz olduğum konular ise pahalılık ve artan işsizliktir. İnsanların daha mutlu olabilmesi için hükümetin derin önlemler alması gerekir. Ekonomi tüccarlar tarafından yönetiliyor; ne derlerse oluyor.”

Coşkun Akalın

“Kıbrıs’ta yaşamaktan memnunum. Beni mutlu eden olay, kimsenin kimseye karışmadığı huzurlu bir ülke olmasıdır. Mutsuz olduğum konular ise hayat pahalılığı ve sağlık sisteminin çalışmamasıdır. İnsanların daha mutlu olabilmesi için çalışma şartları, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarının iyileştirilmesi gerekir.”

Çelen Sing

“Kıbrıs’ta yaşamaktan memnunum; ancak ülkenin ilerleyememesi ve insanların mutlu olacağı bir şeyin kalmaması üzücü. İnsanların daha mutlu olması için yetkililer çalışmalı.”

Hüsniye Emel Özer

“Kıbrıs’ta yaşamaktan şu anda hiç memnun değilim. Bu yaşıma geldim; bu kadar kötü, güvensiz, dağınık ve plansız bir yaşam görmedim. 63’leri, 74’leri yaşadık; o günleri güzelleştirmek için çalıştık; ama bugünleri böyle yaşamak için değil. Bize bunları yaşatanlara her gün dua ediyoruz. Çevre çok pis ve düzensiz; yerli halka mutluluk vermiyor. Genel olarak mutsuz insanlardan bıktık.”

Emir Karagözlü

“Kıbrıs’ta olmaktan mutluyum çünkü doğup büyüdüğüm topraklar. Mutsuz olduğum konular halkın birbirine düşmesi ve geçim sıkıntısıdır. Mutlu olduğum konu aile yaşantım ve sağlığımızın yerinde olmasıdır. Ülke ekonomisi iyi olursa ve adil dağıtım sağlanırsa insanlar daha mutlu olur.”

Pembe Balcı

“Kıbrıs’ta yaşamaktan memnunum; ancak trafik kazaları ve pahalılık üzüyor. Hayatımız güzel ama artan suç oranları ve ekonomik sıkıntılar bizi etkiliyor. Mutlu olduğum durum çocuklarım ve ailemle birlikte olmamdır. İnsanların daha mutlu olması için sorunların giderilmesi gerekir.”

Besire Kaya

“Bu ülkede yaşamaktan memnunum. Beni üzen konular çevre temizliğinin olmaması ve pahalılıktır. Mutlu olduğum konu sağlığımın yerinde olmasıdır. İnsanların daha mutlu olabilmesi için gençlere iş imkanları sağlanmalı, pahalılık durdurulmalı ve diğer sıkıntılar giderilmelidir.”