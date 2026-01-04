banner564

Ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Seydi Akar’ın ölüm nedeni tespit edildi

Kalp krizi geçirdi

Gönyeli’de, evinde rahatsızlanmasının ardından ambulansla kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğ-lu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden 47 yaşındaki Seydi Akar’ın ölüm nedeni anlaşıldı.
Otopsi raporuna göre, Akar’ın ölüm sebebi “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olarak belirlendi.

Güzelyurt’ta sakin 78 yaşındaki Mehmet Tarihsever de önceki gün evinde aniden rahatsızlandı ve yaşamını yitirdi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tarihsever’in yapılan fiziki mua-yenede darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor. 

