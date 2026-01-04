Alkol ve sürat

Hüseyin ÇİÇEK

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri, önceki gece ülke genelinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında toplam bin 924 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda çeşitli trafik ihlalleri tespit edildi ve kurallara uymayan 347 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 34 araç, kurallara uymadığı gerekçesiyle trafikten men edildi. Denetimlerde 181 sürücü sürat, 13 sürücü de alkollü araç kullanma suçlarından rapor edildi. Polis Genel Müdürlüğü, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve kurallara uymayanlara karşı yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını duyurdu.

Denetimlerde tespit edilen ihlaller şöyle:

Yasal hız sınırını aşan sürücüler: 181

Trafik levha ve işaretlerine uymayan sürücüler: 25

Alkollü araç kullanan sürücüler: 13

Sigortasız araç kullanan sürücüler: 7

Emniyet kemeri takmayan sürücüler: 9

Muayenesiz araç kullanan sürücüler: 12

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanan sürücüler: 17

Kamu taşıma işletme iznine aykırı hareket eden sürücüler: 2

Diğer trafik ihlallerinden rapor edilen sürücüler: 79

foto>denetim