Detaylı açıklama yapılacak

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Fileleftheros gazetesine yaptığı açıklamada; Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi başkanlığını üstlenmesinin önemine dikkat çekti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Limasol’da gerçekleştirilecek “Gymnich” (AB Gayrı Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı) toplantısına davet edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine ise Kombos, “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından dışlanmadığı” yanıtını verdi.

Kombos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in daha önce yaptığı bir açıklamada, “Türkiye Cumhurbaşkanını, bölge liderlerinin katılımıyla planladıkları Avrupa Konseyi Gayrı Resmi Toplantısı’na davet niyetini dile getirdiğini” ifade ederek, “Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından dışlanmıyor ancak kendi kendine koyduğu izolasyonda ısrar edip etmemek Türkiye’nin seçimi. Biz her zaman Türkiye’nin, Kıbrıs’tan ileri gelen yükümlülükleriyle bağlantılı şekilde, fırsatı yakalamasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Dış politikada Orta Doğu’ya ağırlık vermeyi sürdüreceklerini ve Hindistan’ın AB’deki rolünün artmasına önem verdiklerini de ifade eden Kombos, bu konuda yakında duyurular yapılacağına işaret etti.

Kombos, ABD’yle ilişkilerin güçlendirilmesi de önem verdiklerini ve bu ilişkileri bilinçli şekilde geliştirdiklerini belirtirken, ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı seyahat vizesinin kaldırılması konusunda ise, kendilerinin gerekli hazırlıkları tamamladıklarını, ABD’nin iç sürecinin tamamlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.