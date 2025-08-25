‘İmkansız’

Rum Savunma Bakanlığı’na bağlı kaynakların, Türkiye’nin KKTC’ye 100 bin asker konuşlandıracağına ilişkin iddiaları yanıtlarken, bunun imkansız olduğunu bildirdi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye basınında KKTC’ye 100 bin asker konuşlandırılacağına dair haberler çıkması üzerine askeri kaynaklar “kendinden emin bir şekilde” açıklama yaparak, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ve bunu yayanların, yalnızca kamuoyunu yanılttığını ileri sürdü.

Habere göre söz konusu kaynak, KKTC’de şu anda yaklaşık 30 bin Türk askerinin bulunduğunu ve NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olup Kıbrıs’tan yalnızca birkaç yüz kilometre uzakta bulunan Türkiye’nin, adaya daha fazla asker göndermek için hiçbir sebebi bulunmadığını iddia etti.

Gazete, diplomatik kaynaklara göre ise Güney Kıbrıs’ın, KKTC’de neler olup bittiğini bilme imkanına sahip olduğunu ve yetkili makamların, ellerinde bulunan imkanlar sayesinde KKTC’ye kaç kişinin girip çıktığını bildiğini ve takip ile kesin değerlendirme yapabildiğini öne sürdü.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin adadaki askeri varlığını güçlendirmesinin Güney Kıbrıs’ın eylemleriyle bağlantılı olmadığını ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO), 40 bin Türk askeriyle rekabet etmek için değil, stratejik caydırıcılık ve uluslararası güvenilirlik bağlamında geliştirildiğini kaydetti.

Haberde, hedefin, Türk askeriyle sayısal rekabet değil, egemenliği muhafaza etmek olduğu belirtildi.

Gazete, yetkili kaynakların, Türkiye’nin böyle bir çabaya girişmesinin pratikte zor olduğunu ve KKTC’ye 50 bin asker gönderecek olsa bile, bu kadar kişiyi nereye yerleştirip nasıl değerlendireceğinin meçhul olduğunu ifade ettiğini yazdı.



Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025, 15:34