Son gelişmeleri değerlendirdi

Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos; Türkiye’nin tüm engelleme girişimlerine karşı aktif şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Kombos, Türkiye’nin Rum Yönetimi’nin Gazze’ye gönderdiği insani yardımı engellemeye çalıştığını, ancak başarılı olamadığını iddia ederek, Türk tarafının Rum Yönetimi’nin her türlü çabasını baltalama konusunda “çok yaratıcı” olduğunu ve bunun, Türkiye’nin stratejik tercihi olduğunu ileri sürdü.

Habere göre Kombos, Gazze’ye insani yardımların devam etmesini hedeflediklerini, ancak bunun bölgedeki duruma bağlı olduğunu ifade etti.

Habere göre Kombos, yakın zamanda yaşanan başka bir olayda da, İngiltere’nin Türkiye Tica-ret Elçisi Afzal Khan’ın KKTC’ye “yasa dışı ziyaret” düzenlemesiyle günün sonunda istifa et-mek durumunda kaldığını ve herkesin, bunun “kendiliğinden gelen bir sonuç” olmadığını anla-yabileceğini kaydetti.

Kombos, tüm bunların ötesinde “varoluşsal tehditle” karşı karşıya olduklarını ileri sürdü ve buna örnek olarak, “işgal rejiminin uydurma suçlamalarla” Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili süreci etkilemek, “intikam almak” ve “misilleme yapmak” amacıyla beş Rum’u tutuklamasını gösterdi.

Bu durumun kabul edilemez ve kınanması gereken bir durum olduğunu ifade eden Kombos, Türk tarafının insan haklarına saygı konusunda benimsediği tutumun “ne yazık ki” her türlü yasallık ve adalet kavramını ortadan kaldırdığını iddia etti.

Kombos “Eğer şimdi amaç, Kıbrıs Rum mallarının gaspı konusunda devam eden herhangi bir çabayı etkilemekse, AB üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nde uygulanan bir hukukun üstünlüğü ilkesinin olduğu ve meselelerin bu temelde ele alındığı hatırlatılmalıdır.” dedi.

Türkiye’nin eylemlerine ve Kıbrıs sorununda izlediği iki devletli çözüm politikasına kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını belirten Kombos, birtakım girişimlerde bulunarak müzakere masasında özlü görüşmeler yapılabilmesine yönelik koşullar oluşturduklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025, 15:38