Lezzet şöleni

Yeniboğaziçi Belediyesi ve Cittaslow Yeniboğaziçi iş birliğinde gerçekleştirilen 14. Pulya Festivali kap-samında geleneksel Aytotoro Tavası Yemek Yarışması yapıldı.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen yarışmada jüri başkanlığını Şef Mustafa Şah üstle-nirken, şefler Ahmet Hocalar ve Mine Adalıer jüri üyeliği yaptı. Yarışma sonucunda Aliye Elmas birinci oldu.

Etkinlikte katılımcılar birbirinden farklı sunumlarla yarışırken, dereceye girenler ve tüm katılımcılar çe-şitli hediyelerle ödüllendirildi.

Festival yetkilileri, yarışmanın amacının başta Aytotoro Tavası olmak üzere yöresel lezzetlerin yaşatıl-ması ve gelecek kuşaklara aktarılması olduğunu belirterek, katılım sağlayan tüm yarışmacılara ve ilgi gösteren halka teşekkür etti.



Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025, 15:36