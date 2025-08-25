Yeniboğaziçi Belediyesi ve Cittaslow Yeniboğaziçi iş birliğinde gerçekleştirilen 14. Pulya Festivali kap-samında geleneksel Aytotoro Tavası Yemek Yarışması yapıldı.
Yeniboğaziçi Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen yarışmada jüri başkanlığını Şef Mustafa Şah üstle-nirken, şefler Ahmet Hocalar ve Mine Adalıer jüri üyeliği yaptı. Yarışma sonucunda Aliye Elmas birinci oldu.
Etkinlikte katılımcılar birbirinden farklı sunumlarla yarışırken, dereceye girenler ve tüm katılımcılar çe-şitli hediyelerle ödüllendirildi.
Festival yetkilileri, yarışmanın amacının başta Aytotoro Tavası olmak üzere yöresel lezzetlerin yaşatıl-ması ve gelecek kuşaklara aktarılması olduğunu belirterek, katılım sağlayan tüm yarışmacılara ve ilgi gösteren halka teşekkür etti.
Lezzet şöleni
Aytotoro Tavası Yemek Yarışması’nda birbirinden güzel sunumlar yapıldı
