Bölgeye renk kattı

Yılmazköy’de önceki akşam düzenlenen 12. Uluslararası Halk Dansları Kültür Festivali ve 3. Folklor Şöleni renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik, farklı ülkelerden gelen halk dansları ekipleri ve KKTC’den katılan topluluklarla dolu dolu geçti.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, festival ve şölende yaptığı konuşmada, organizasyonun herkes için unutulmaz bir buluşma olduğunu belirterek, katkı sağlayan tüm kurum ve kişilere teşekkür etti. Amcaoğlu, “Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi’ne, iş birliği için Yılmazköy Spor Kulübü’ne, sahne alan tüm ekiplere ve katılan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Başkan Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak kültür, sanat ve toplumsal birlikteliği yaşatmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Etkinlik boyunca halk dansları gösterileri, yerel ve uluslararası ekiplerin sahne performanslarıyla birleşerek katılımcılara görsel ve kültürel bir şölen sundu. Festival, Yılmazköy’ün kültürel hayatına renk katarken, yerli ve yabancı ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.



Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025, 15:34