Enerjileri sahneyi kapladı

Merit Lefkoşa Hotel, 23 Ağustos Cumartesi akşamı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Son dönemin dikkat çeken genç sanatçılarından Şahin Kendirci, sahneyi Zeliha Kendirci ile paylaşarak dinleyicilere hem coşkulu hem de duygu yüklü bir konser sundu.

Zeliha Kendirci, “Ben insan değil miyim?” eseriyle sahneye çıkarak geceye etkileyici bir başlangıç yaptı. Samimi tavırları ve güçlü yorumuyla kısa sürede dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Şahin Kendirci ise sahne performansı ve geniş repertuarıyla geceye damgasını vurdu. Arabeskten popa, duygusal şarkılardan hareketli eserlere kadar uzanan performans sergileyen ikili, sahnedeki enerjileriyle salonu dolduran konuklardan büyük alkış aldı.

Özellikle birlikte seslendirdikleri parçalar izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Coşkulu anların yanı sıra duygusal eserlerle de sahneyi zenginleştiren ikili, konser sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

Sanatçılar, kendilerine gösterilen yoğun ilgiden dolayı seyircilere teşekkür ederek sahneden ayrıldı.



Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025, 15:34