İsrail’den gelenler daha çok harcıyor

Güney Kıbrıs’ın, geçtiğmiz Şubat ayında 65 milyon 100 bin Euro tutarında turizm geliri elde ettiği bildirildi. İstatistik Dairesi’nin verilerine göre; 2023 yılının aynı ayında 56 milyon 600 bin Euro olan turizm gelirleri, bu yıl aynı ayda yüzde 15 artış gösterdi.

Fileleftheros gazetesine göre günlük en yüksek harcamayı İsrailli turistler yapıyor.

Buna göre Şubat 2024’te ülkeye gelen ve turistlerin yüzde 24,6’sını oluşturan İngilizler, günlük ortalama 63,37 Euro harcarken, toplam turist sayısının yüzde 13,3’ünü oluşturan Polonyalılar günlük ortalama 69,87 Euro ve toplam turistlerin yüzde 10,6’sını oluşturan İsrailliler de günlük ortalama 113,36 Euro harcadı.

