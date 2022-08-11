Elbet bir gün başaracağız

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısı gibi Beyarmudu kapısı’nda da ciddi bir yoğunluk yaşıyor.

Her gün ortalama 8 bin kişinin aracıyla geçiş yaptığı bu kapıda uzun kuyruklar oluşuyor ve hem insanlar, hem de muhaceret görevlileri ciddi anlamda gerilim yaşıyor.

Oluşturulan komitenin bölgede inceleme yaptığını ve proje aşamasına geçileceği yönünde bilgi verildiğini anlatan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, kuzeye geçen Kıbrıslı Rumların akaryakıt dışında bölge esnafından alış-veriş yaptığını söyledi. Edip, kuzeyde iş bulamayan Türklerin de güneye geçerek turistik tesislerde çalıştığına dikkat çekti.

Büyük sıkıntılar yaşanıyor

Beyarmudu bölgesinde önceki akşam gerçekleştirilen Halk Meclisi programına konuk olan Belediye Başkanı İlker Edip sınır kapısında yaşanan sorunları dile getirdi. Edip, Beyarmudu kapısında uzun araç kuyrukları oluştuğunu ve burada geçişlerde büyük sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Kara sınır kapılarındaki çalışmaların takibi için oluşturulan heyetin Beyarmudu’nda incelemelerde bulunulduğunu belirten Edip, çalışmaların yakında başlayacağını dile getirdi.

Edip şunları söyledi:

“Beyarmudu topraklarının yüzde 55’lik kısmı İngiliz Üsleri bölgesinde bir kısmı da Birleşmiş Milletler kontrolündedir ve böyle bir yerde yaşamımızı sürdürüyoruz. Beyarmudu kapısında ciddi anlamda sıkışıklık yaşanıyor. Beyarmudu kapısında günde 8-9 bin işlem yapılmaktadır. Bir de bu bölgede ikamet ve tarımsal olarak hizmet veren 4 kapı daha var. Bir kısmı ikamet geçişleri bir kısmı da tarımsal geçişlerde kullanılıyor. Her gün kilometrelerce uzunlukta trafik oluşuyor. Bir komite oluşturuldu ve ilk olarak Beyarmudu kapısı ziyaret edildi. Ekonomik örgütler sınır kapılarının genişletilmesi için açılan banka hesabına yatırım yapmaya başladı ve ilk çalışmanın da Beyarmudu’nda yapılacağı bildirildi. Ancak esas sıkıntı kuzeyde yapılacak çalışma ile birlikte İngilizlerin de bir adım atarak köprünün genişletilmesi ne başlamaları gerekiyor. Projesini verdik ve bizdeki çalışma ile birlikte onların da bu işe eğileceğini düşünüyorum. İnşallah bu çalışmaya kısa sürede başlanır.”

Esnafın yüzü gülüyor

Sınır kapılarının hem ülke hem de bölge ekonomisine büyük katkılar sağladığını ifade eden Edip şöyle devam etti:

“Bölgemizdeki market, benzin istasyonları, kuaför ve daha birçok iş yerine gelen müşteriler Rumlardır. Buradaki sorun böyle devam ederse bu akışı günün sonunda kaybedebiliriz. Yakıt almak için geçenler trafikte beklememek adına gece yarısı gelmeye başladılar. Son zamanlarda başka sıkıntılar da yaşanmaya başladı. İngiliz hükümetinin AB’den çıktıktan sonra AB’li olmayanlar bu kapıyı kullanamıyor. Kermiya veya Mağusa kapılarından geçiyorlar. Kendi yönetimimizden de kaynaklanan sorunlarla birlikte İngilizler tarafından yaşanan sıkıntılar da vardır. Umarım çalışmalar tamamlanır ve sınır kapıları rahatlatılır.”

