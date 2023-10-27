Kafalar karışık

Rum hükümetinin, “Afrodit” yatağının kalkınmasına ilişkin Chevron şirketi ile yürüttüğü görüşmelere ilişkin farklı bir görüntü sergilediği belirtildi.

Politis gazetesi, hükümet ile Chevron arasındaki görüşmelerin başarısızlığa doğru gittiği şeklinde geçtiğimiz hafta yazdığı ilgili habere atıfta bulunarak Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun kamu oyu önündeki açıklamaları ile Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamalarında çelişkilerin bulunduğunu yazdı.

Enerji Bakanı Papanastasiu’nun kamu oyu önünde yaptığı açıklamada, Chevron’un; yüzer platformu (FPU) dahil etmeyecek olan önerisini kabul etmeyeceklerini dile getirdiğini yazan gazete, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in ise “hükümetin; 5 Kasım olan sürenin dolmasına kadar bir sonuca ulaşılacağı konusunda iyimser olduğu” ’ yönünde açıklama yaptığını belirtti.

Gazete, enerji sektöründeki kaynaklara dayanarak Amerikan şirketinin(Chevron), maliyeti 1 milyar Euro olan FPU yüzer platform kurulması konusunda herhangi bir yatırım yapmasının söz konusu olmadığını yazdı.

Chevron ile hükümet arasındaki 2019 yılındaki ilk anlaşmanın, “Afrodit” yatağında FPU yüzer platform kurulmasına paralel olarak Mısır’a yönelik doğal gazın, deniz altı borularla taşınmasını öngördüğünü yazan gazete Chevron’un birkaç ay önce ise FPU olmaksızın, revize edilmiş bir planla geldiğini anımsattı.

Enerji Bakanı Papanastasiu’nun yanıtlaması gereken sorunun “Rum Yönetimi ve Chevron arasında imzalanan anlaşmada, 2019 yılındaki kalkınma anlaşma temelinde değişiklik yapılması olanağının bulunup bulunmadığı” olduğunu yazan gazete yine enerji sektöründeki bir kaynağa dayanarak uluslararası piyasalardaki olguların değişmekte olduğunu, dört yılın ardından, bir diğer deyişle 2019 yılından bu yana enerji alanındaki durumların değiştiğini belirtti.

Habere göre, enerji konularından uzman Haralambos Ellinas, Uluslararası Enerji Ajansı’nın(IEA) raporuna göre 2030 yılına kadar doğal gaz ve petrol seyrinin azalacağını belirtti.