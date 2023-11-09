Kafalar karışık

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın Pile konusunda her iki tarafla ayrı anlaşmalar imzaladığını iddia etti.

Alithia gazetesi “Dışişleri Bakanı’ndan Pile’de Sağlandığı Bize Söylenen Anlaşma Konusunda Kabul-Ne Anlaştıklarını Bilmiyoruz-Stewart Taraflarla İki Ayrı Anlaşma İmzaladı” başlıklarıyla verdiği haberinde Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Pile’de varılan anlaşma konusundaki açıklamalarına yer verdi.

Daha önce de "iki ayrı anlaşma" iddiasına da yer vermiş olan gazete, Kombos’un, Rum Meclisi Dışişleri Komitesi toplantısında, Pile’deki son gelişmelere ilişkin açıklamasında, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın Pile için iki tarafla, iki ayrı anlaşma imzaladığını kabul ettiğini yazdı.

Habere göre Kombos, “Kıbrıs Türk tarafıyla anlaşmanın nihai metnini resmi olarak bilmiyoruz. Ancak BM parametreleri çerçevesinde hareket ettiğini düşünüyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

Güney Kıbrıs’ta "şölen ortamı varken" ve de bazı kişilerin, Pile konusunda güya anlaşma varıldığından bahsederken, yine kendi gazetelerinde yer alan 12 Ekim tarihli haberde, Barış Gücü’nün iki ayrı anlaşma imzaladığına dair haber yayımladığını anımsatan gazete, kendilerinin (gazete olarak) hükümet ve anlaşmayı selamlayan tüm siyasi partilere “Kıbrıs Türk tarafı ile ne anlaşıldığını bilip bilmedikleri” şeklindeki soruyu da yönelttiğini yazdı.

Gazete 12 Ekim tarihli haberinde Kıbrıs Türk tarafının “angajman kuralları” sağlamakta ısrarlı olduğunu da yazdığını anımsattı.

Bu sorulara yönelik yanıt alınamadığını yazan gazete, KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın, Kıbrıs Rum iş makinelerinin ara bölgeden derhal ayrılmasını talep ettiğini de belirtti.

Habere göre Kombos dünkü açıklamaları çerçevesinde BM’nin; anlaşmanın uygulanmasındaki rolünün önemli olduğunu, onlardan da bu rolü oynamalarını beklediklerini ifade etti.