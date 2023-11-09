Yoğun temaslar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

KKTC’nin gözlemci üye olarak yer aldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) 16. Zirvesi’ne katılmak üzere Taşkent’te bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan ile görüştü.

Baş başa yapılan görüşmede, güncel gelişmeler ele alındı.

EİT Genel Sekreteri ile de görüştü

Öte yandan Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Khusrav Noziri ile de görüştü. Tatar, EİT’i oluşturan ülkelerin 500 milyon üzerinde bir nüfusu olduğunu ve güçlü bir ekonomik değeri bulunduğunu ifade ederek, EİT ile ilişkilere verdikleri öneme değindi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının haksız ambargolara maruz bırakıldığını, 60 yıl süren müzakerelerin sonuçsuz kaldığını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle sürdürülen iki devletli çözüm siyasetine işaret etti. Kıbrıs’ta iki devletin işbirliğine dayalı bir çözümün, en doğru çözüm olacağına vurgu yapan Tatar, iki devletin, su, enerji ve diğer alanlarda işbirliği yapılabileceğine dikkat çekti. Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs’taki mevcut durum hakkında da genel sekreteri bilgilendiren Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM ve diğer uluslararası platformlarda KKTC’ye verdiği desteği anlattı.

Tatar, Türkiye’nin her alanda KKTC’nin yanında olduğunu, bu çerçevede EİT ile de ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Gazze’de yaşanan saldırılara da işaret ederek, bir an önce durmasını temenni etti.

Üstel, Ankara’da Yılmaz ile görüştü

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, enerji konusu başta olmak üzere İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün aşamaları ve iki ülke arasındaki diğer gündem maddeleri değerlendirildi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından “görüşmemizde, enerji başta olmak üzere İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün aşamaları ile gündemimizdeki diğer konuları değerlendirdik.

Sayın Üstel’e nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

Yararlı bir görüşme oldu

Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşme sonrasında BRT’ye değerlendirmede bulundu.

Başbakan Üstel, Yılmaz ile protokol çerçevesinde ülke için, ekonomi için yapılması gerekenler konusunda mutabık kaldıklarını ve bu doğrultuda yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi

Üstel, Cevdet Yılmaz ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yılmaz ile 5 ay önce yaptıkları görüşmede Türkiye Cumhuriyeti'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne enerjinin gelmesi için ön protokol imzaladıklarını hatırlatan Üstel, bu protokol çerçevesinde fizibilite çalışmalarının en geç bir sene içerisinde biteceğini ön gördüklerini söyledi.

Cevdet Yılmaz ile teknik ekipleri bir araya getirerek, bu çalışmanın ne zaman biteceğini öğrendiklerini anlatan Üstel, Yılmaz'ın ülkedeki enerji sıkıntısının giderilmesi ve hızlandırılması için gerekli yerlere gerekli talimatları verdiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023, 10:09