Süresi açıklanmadı

Seçim yasaklarına uymadığı gerekçesiyle yargılanarak 2 ay hapse mahkum edilen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt hakkındaki istinaf duruşması dün gerçekleştirildi. Mahkeme, istinafı karar için süresiz olarak erteledi.

Yargıtay Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada KKTC Başsavcılığı adına Behrat Mavioğlu, Meryem Özkurt adına ise avukat Salih Can Doratlı hazır bulundu.

Avukat Salih Can Doratlı, mahkûmiyet kararının adaletsiz, orantısız, 2 aylık hapis cezasının ise fahiş olduğunu savundu.

Doratlı, sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilmesinin doğru olmadığını ifade etti.

Özkurt’un avukatı, sanığın törenin yayınlanması ile ilgili suçu kabul ettiğini belirterek, söz konusu yayını birine menfaat sağlama veya propaganda amacıyla yapmadığını öne sürdü.

Özkurt’un suyun yeniden adaya gelmeye başlamasının bir haber niteliğinde olduğu düşüncesiyle yayın yaptığını ifade eden Doratlı, cezanın düşürülmesini talep etti.

Emsal olacak

Savcı Behrat Mavioğlu ise, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı hareket, seçim yasaklarını ihlal ve Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtarına uymamaktan verdiği toplam 2 ay 20 gün hapis cezasının düşük olduğu kanaatini ortaya koyarak, cezanın yükseltilmesini istedi.

Özkurt’un suyun adaya gelişini açılış törenini yayınlamadan, başka bir formatta da duyurabileceğini ancak bunu bilinçli olarak tercih etmediğini ileri süren Mavioğlu, bu davanın sonrası için emsal teşkil edecek nitelikte olduğunu söyledi.

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı hareket suçuna 2 yıla kadar ve Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtarına uymama suçuna ise bir aya kadar hapis cezası öngörüldüğünü aktaran Mavioğlu, Özkurt’a bu suçlardan verilen toplam 2 ay 20 gün hapis cezasının düşük olduğunu yineledi.

BRTK Müdürü olması nedeniyle işlediği suçun niteliği ve sonuçlarının daha “vahim” olduğunu savunan Savcı Mavioğlu, davacının istinaf sebeplerinin reddedilerek cezasının artırılmasını talep etti.

Tarafları dinleyen İstinaf Mahkemesi, davayı kararı okumak üzere süresiz erteledi.

Davanın geçmişi

Yüksek Seçim Kurulu’nun şikâyeti üzerine (YSK), üzerine BRTK Müdürü Özkurt aleyhine 7 Temmuz 2021 tarihinde Başsavcılık tarafından dava dosyalanmıştı.

Davanın, YSK’nın canlı yayın yapılmaması konusunda yazılı uyarısına rağmen Geçitköy'de gerçekleştirilen baraj açılış töreninin canlı yayınlanmasıyla ilgili olduğu belirtilmişti.

4 Ağustos 2021’de görülmeye başlanan dava kapsamında itibaren tebliğ ve itham için 9 duruşma yapılmıştı.

Özkurt, , 7 Haziran 2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülen davada Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı hareket, seçim yasaklarını ihlal ve Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtarına uymamaktan suçlu bulunmuştu.

İlk davadan 2 ay, ikinci davadan 20 gün hapislik cezası alan Özkurt’un cezasının 2 ay olmasına karar vermişti.