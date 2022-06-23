Bu kadar kolay mı?

Hüseyin ÇİÇEK

Mersinlik’te başlayan ve geniş bir alana yayılan yangınla ilgili iki kişi tutuklandı. Yangında ihmali olduğu düşünülen Atilla Şimşek ile Halil Kartal, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, yangının, bölgede orman evi bulunan Halil Kartal’ın, çalışanı olan Atilla Şimşek’e yolu temizlemesi yönünde talimat verdiğini, Şimşek’in dozer ile yolu temizledikten sonra aracın aküsünün kısa devre yapması sonucu yangının başladığını açıkladı.

Talimatı Kartal verdi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Tevfik Çavuş, 21 Haziran 2022 tarihinde,

13.00 ile 14.00 saatleri arasında, Tatlısu’da orman evi bulunan zanlı Halil Kartal’ın, toprak yolu

temizlemesi yönünde talimat vermesi üzerine, zanlı Atilla Şimşek’in, dozer ile yol temizliği

yaptığını, konu dozeri tedbirsiz bir şekilde bölgede bıraktığını ve akünün kısa devre yapması sonucu

yangın meydana geldiğini anlattı.

Hızla yayıldı

Yangının, rüzgârın da etkisiyle hızla yayıldığını ve binlerce hektarlık alanın yandığını açıklayan polis,

dozerin kayıtlı olup olmadığına dair araştırma yapılacağını ifade ederek, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların bir gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.