Düğünlerin çoğu iptal

Ömer KADİROĞLU

‘Coronavirüs’ salgını birçok ülke gibi Kuzey Kıbrıs’ın da hem ekonomisini, hem de sosyal yaşamını yerle bir etti. Diyalog muhabirinin yaptığı araştırmaya göre; bu yıl için evlilik planı yapanların yüzde 75’ten fazlası rezervasyonlarını iptal etmek zorunda kaldı. Düğünden vazgeçen çiftlerin bir kısmının umutlarını 2021’e bıraktığı, bir kısmının ise ortaya çıkan ekonomik çöküntü yüzünden ayrılığı seçtiği öğrenildi.

Düğünlerin iptal edilmesi yüzünden gelinlik ve damatlık satışı yapan mağazaların yanı sıra organizasyon şirketleri ve salon işletmecileri de büyük zararlara uğradı. Evlenmek isteyenlere paket fiyat sunan işletmeler yüzde 25 civarında indirime gidildiğini belirterek “sezonu mümkün olan en az zararla kapatmak istiyoruz” dedi.

Ne dediler…?

Bahar Doratlı (Bahar Doratlı Bridal Butique & Haute Couture)

“Bu yıl yaşanan salgın nedeniyle birçok düğünün iptali söz konusu. Devlet tarafından yapılan açıklamada düğün salonlarının 1 Temmuz tarihinde açılacağı söylemi sonrasında sektörde yavaş yavaş bir hareketlilik başladı. İkinci dalga gelebilir dedikleri için de yeteri kadar bir talep yok. Düğünlerin ne şartlarda yapılabileceğine yönelik net bir açıklama olmadığı için de herkes tedirgin bir şekilde bekliyor. Biz bütün hazırlığımızı aylar öncesinden yaptık. Bu yıl yaşanan salgını bir talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Çoğu düğün önümüzdeki yıla aktarıldı. Bu yıl az bir oranda düğün yapılacağını bekliyoruz çünkü gidişat onu gösteriyor. İnşallah biran önce bu durumlar netleşir ve ikinci dalga olmadan acil düğün yapmak isteyenler yapabilir. Bu salgın bizim sektöre bayağı bir olumsuz etkisi oldu. Bizim sektörde çok büyük bir kriz var. Bu yıl yüzde 10’luk bir kısım düğün yapacağı için sektörde ekonomik darbe yaşandı. Geçtiğimiz yılki duruma göre bu yıl yüzde 70-80 gibi bir düşüş yaşandı. Önceden gelinlik alıyordu insanlar şimdi ekonomik durumları çok iyi olmadığı için bütçeniz nedir? Ne kadarlık bir gelinlik istiyorsunuz? Modeli ile çalışıyoruz. Alım gücü düşmüş durumda. Herkes çok stresli ve gergin olduğu için makul fiyatlarla onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İki ay evlerimize kapandık ancak iki ayın açtığı tahribat çok büyük. Geçtiğimiz yıl 5 Bin TL’den başlayan özel tasarım gelinlik fiyatlarımız vardı. Bu yıl yaşanan kriz ve pandemi nedeniyle müşterilerimizin bütçesine göre tasarımlar yapıyoruz. İnşallah tüm sektörler bir an önce yeniden eski düzenlerine geri dönebilirler…”

Sema Köse (Yarim Gelinlik)

“Bu yıl salgın nedeniyle düğünler etkilendi. Az bir vaka olmasına rağmen ülkemizde de güç bir durum yaşandı. Yüzde 50’den fazla düğün iptal edildi ve sektörde zor bir durum yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl 4 Bin 500 liradan başlayıp yükselen fiyatlarımız vardı ancak bu salgın nedeniyle yüzde 25-30 civarı indirim yaparak elimizdeki malzemeleri nakite çevirme çalışmamız oldu. Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamayla 1 Temmuz’dan itibaren düğünlerin yapılabileceği söylendi. Şu an içinde bulunduğumuz zaman en temiz zamandır. Kapıların açılması ile bu yaşanan salgın tekrarlanabilir. Düğün hazırlığı yapan müşterilerimiz var. Özellikle Covid-19 nedeniyle yaptığımız kampanyaları değerlendirmeye gelen insanlar var. Bunun dışında mağazamızda damatlık modellerimiz de mevcut. Damatlıklarımızın fiyatları geçtiğimiz yıl Bin lira iken bu yıl sadece 200 liralık bir artışla satışa sunduk. Birtakım paketler hazırladık. Bu paketlerde salon, müzik, kamera, gelinlik, kuaför, davetiye kısacası A’dan Z’ye her şey dâhil geçtiğimiz yıl 42 Bin TL’lerden başlardı ancak bu yıl 29 Bin 900 Türk Lirası’na paketlerimizin fiyatlarını indirdik…”

Onur Minare (Paradise Park)

“Bu yıl pandemi nedeniyle yüzde 75 civarında düğün organizasyonumuz önümüzdeki yıla ertelendi. Yaşanan salgın nedeniyle zaten 1 Temmuz itibariyle hizmetlerimize başlayabileceğimiz belirtildi. 5 Temmuz 2020 tarihinde ilk düğünümüzü yapmaya hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz yıl düğün salonumuzun fiyatları üç paket şeklinde sunuluyordu. Tebrik düğünü Tebrikli düğünlerimiz 18-20 Bin TL, kokteylli düğünler kişi başı 90-100 TL yemekli düğünlerimiz ise 130-150 TL arasındaydı. Bu fiyatlar önümüzdeki yıl da çok az bir farkla müşterilerimize sunulacakken bu yıl evlenecek olanlara ekonomik sıkıntılar yaşandığı için büyük indirimler de yapıyoruz. Bu yıl ilk düğünümüz tebrikli düğün ardından bir kokteyl düğünümüz olacak. Dilerim bu salgın nedeniyle bozulan düzenler bir an önce tekrardan rayına oturur…”

Çağla Ağınlı Üçöz (The Elysıum Park)

“Bu yıl yaşanan salgın nedeniyle düğünlerimizin yüzde 50’sini kaybetmiş bulunmaktayız. Gerek bu yıl içerisinde ileri tarihe almalar oldu, gerekse önümüzdeki yıla aktarımlar oldu ancak iptal olup kaybettiğimiz düğünler de oldu. Halkımızın korkularını anlıyoruz çünkü bizler için net bir açıklama da yapılmadı. 1 Temmuz itibarıyla açılacağımız söylendi ancak ne şartlarla açılacağımız netleşmedi. Bir belirsizlik içerisindeyiz. 5 Temmuzda ilk düğünümüz yapılacak ve sonrasında da düğünlerimiz devam edecek. Paket şeklinde düğünler yapıyoruz. Çok ufak cüzi bir miktar artışla fiyatlarımız değişkenlik gösteriyor. Müzik, kamera, dekor, albüm dâhil standart paket bu yıl 14 bin TL, önümüzdeki yıl ise 15 bin TL olacak. Kokteyl paketlerimizde ise Bin kişi üzerinden 28 Bin TL bu yıl, önümüzdeki yıl ise 30 bin TL olacaktır. Bir de yemekli paketlerimiz vardır bu paketler de seçilecek yemek ve kişi sayısına göre değişiyor. Geçtiğimiz yıl da fiyatlarımız yine aynıydı. Bu yıl için bir artış yapmadık. Önümüzdeki yıl için de bu yıldan aktarılan düğünlerin yanı sıra yeni rezervasyonlar da almaya başladık. Açıkçası bu yıl yaşanan pandemi nedeniyle işlerimiz olumsuz yönde etkilendi. Umarım erken zamanda işlerimizi en kısa sürede rayına oturtabiliriz…”

Şehnaz Duran (Sultan Of The Garden)

“Kardeşim Kevser Hürses ile birlikte düğün öncesi eğlence organizasyonları yapıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır bu işi yapıyoruz. Bu yıl bir salgın yaşanıyor ve birçok düğün iptal oldu. Herkes bu konuda endişe yaşıyor ve bizlerde de aynı endişe var. Mayıs ve Haziran ayında olan rezervasyonlarımızı ileri tarihlere almak durumunda kaldık. Çok az sayıda önümüzdeki yıla ertelenen eğlence, nişan, kına, sünnet gibi etkinliklerimiz oldu. Bu yıldan önümüzdeki yıl için rezervasyonlarımıza başladık. Biz fiyatlarımızı müşterilerimizin bütçe ve taleplerine göre belirliyoruz. Açılımların ardından Temmuz ayının ilk Cumartesi bir organizasyonumuz vardır. Bu yıl pandemi nedeniyle bozulan işlerimizi kısa sürede tekrardan düzene koyabilmek için biraz zamana ihtiyaç duyulacaktır…”