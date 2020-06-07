Kendi eliyle teslim oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir eğlence mekanı önünde 5 Ekim 2019 tarihinde çıkan tartışma sonucunda güvenlik görevlisi Yasin Sarıkoç’u tabanca ile kasığından vuran ve o tarihten itibaren aranan şahıs ilan edilen İsmail Mavideniz, önceki gün polise gelerek teslim oldu. Mavideniz, dün nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli Polis Müfettiş Muavini Eser Çelebi, zanlının, 5 Ekim 2019 tarihinde saat 03.30 sıralarında Gazimağusa’da bir eğlence mekanı önünde, güvenlik görevlisi Yasin Sarıkoç’u tasarrufundaki tabanca ile kasığından yaraladığını söyledi.

Zanlının, o tarihten itibaren aranan şahıs ilan edildiğini aktaran Çelebi, önceki gün zanlının polise gelerek teslim olduğunu söyledi. Çelebi, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç, zanlının, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

