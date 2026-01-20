Bölge sorunları görüşüldü

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Kahire’de bir araya geldi.

Fileleftrheros gazetesi “Erdoğan’ın Ziyareti Öncesinde Üçlü Görüşme” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır dışişleri bakanlarının dün gerçekleştirdikleri gö-rüşmede bölgede yakın işbirliği yaptıklarını doğruladıklarını belirterek bu görüşmenin ise Türki-ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Şubat’ta Mısır’a yapacağı ziyaretin hemen önce-sinde gerçekleşmesine dikkat çekti.

Gazete, gerek Kombos gerekse Yerapetridis’in dün görüşme sonrası yaptıkları açıklamalarda Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır’ın işbirliğinin bölge için önemine dikkat çektiklerini belirtti.

Habere göre Kombos açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığına da vurgu yaparak bölgeye verdikleri önemin altını çizdi.

Geçen yılkı zirve toplantısından bugüne kadar yaşanan gelişmeler ve ikili ilişkileri ele aldıkla-rını vurgulayan Kombos, bu aşamadan sonra, varılan uzlaşıların hayata geçirilmesini sağlama ve yeni iş birliği alanları bulmanın ana hedefleri olduğunu ifade etti.

Kombos, “Bu çerçevede görüşmelerimiz, bir sonraki pratik önlemlere ve gelişmeleri izleme me-kanizmasına odaklandı” şeklinde konuştu.

Görüşmede Suriye, Sudan, Yemen, Libya, Gazze ve İran’daki gelişmelerin de ele alındığının vurgulayan Kombos, bu konularda üçlü işbirliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığını üstlendiğine de dikkat çeken Kombos, bu çerçevedeki hedeflerinden birinin ise AB’yi bu bölgeyle bağlamak olduğunu vurguladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetridis de; Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasındaki iş bir-liğinin bölgedeki benzer iş birliklerine örnek teşkil ettiğini savundu.

Yerapetridis, üç ülke arasındaki iş birliğinin gelecek için umut vadettiğini de öne sürdü.

