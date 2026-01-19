Bölge halkı da katıldı

Girne Belediyesi ile Karaoğlanoğlu Muhtarlığı iş birliğinde, çevre bilincini artırmak ve sahilleri temiz tutmak amacıyla plaj temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; Karaoğlanoğlu bölgesinde düzenlenen etkinlikte bölge halkı ile gönüllüler bir araya gelerek sahil şeridinde kapsamlı temizlik çalışması yaptı. Etkinlik kapsamında sahil boyunca biriken plastik, cam, metal ve çeşitli atıklar toplanarak çevreden uzaklaştırıldı. Toplumsal dayanışmayı ve çevre duyarlılığını güçlendirmeyi hedefleyen etkinlik için katılımcılar sabah saatlerinde Silver Waves Hotel önü, Kemal Kayacan Sokak’ta belirlenen buluşma noktasında toplandı. Burada yapılan kısa bilgilendirmenin ardından gönüllüler gruplar halinde sahil boyunca temizlik çalışmasına başladı. Yetkililer, bu tür etkinliklerle çevre temizliği konusunda farkındalık yaratılmasının ve sahillerin korunmasının amaçlandığını belirterek, çevrenin korunmasının yalnızca kurumların değil toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Etkinliğin, temiz bir çevre bilincinin yerleşmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026, 01:20