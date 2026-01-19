Fiyatlar uçtu

Abdullah SUİÇMEZ
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı bütçeleri zorladı. Özellikle kiraz kilosu 800 lira olarak satışa sunulurken, vatandaş yanına yanaşamadı. Kestanenin 400 lira, nektarinin 300 lira ve yeşil biberin 250 lira olarak satışa sunulduğu pazarda, fiyatlar vatandaşın alım gücünü zorladı. Pazarda yaban mersini, fasulye, mantar, bezelye ve üzüm çeşitleri 200 lira, kolakas, çeri domates, hurma, çilek ve yer elması 150 lira, domates ise 100 lira olarak satışa sunuldu. Vatandaşlar, özellikle kiraz ve bazı meyve fiyatlarının bin liraya yaklaşmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar, yüksek fiyatlar karşısında alışveriş yapmakta zorlandıklarını belirtirken, bazıları yalnızca uygun fiyatlı ürünleri alabildiklerini söyledi.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Kiraz: 800 TL
Kestane: 400 TL
Nektarin: 300 TL
Yeşil biber: 250 TL
Yaban mersini (Paketi): 200 TL
Fasulye: 200 TL
Mantar: 200 TL
Bezelye: 200 TL
Üzüm çeşitleri: 200 TL
Kivi: 180 TL
Kolakas: 150 TL
Çeri domates: 150 TL
Hurma: 150 TL
Çilek: 150 TL
Yer elması: 150 TL
Armut: 120 TL
Ayva: 120-150 TL
Elma çeşitleri: 120 TL
Patlıcan: 120 TL
Kapya biber: 100 TL
Turp: 100 TL
Sarma (Tanesi): 100 TL
Domates: 100 TL
Brokoli: 80 TL
Mango (Tanesi): 75 TL
Pancar: 70 TL
Muz: 70 TL
Avokado (Tanesi): 70 TL
Salatalık: 60 TL
Havuç: 50-60 TL
Kereviz: 50 TL
Karnabahar: 50 TL
Kabak: 50 TL
Mandalina: 50 TL
Soğan: 30 TL
Patates: 30 TL
Marul (bağı) 30 TLGüncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026, 11:35