Hedef 2027’nin sonu

Rum Enerji Bakanı Mihalis Damianos, “Kronos” yatağından çıkan ilk doğal gazın 2027 so-nunda Mısır üzerinden Avrupa’ya gönderilmesi için nihai yatırım kararının mart sonuna kadar alınması gerektiğini belirtti.

Damianos, Fileleftheros’a verdiği özel röportajda, Kronos sahasının sınırlı bir rezerv kapasite-sine sahip olduğunu ve çıkarılabilecek doğal gaz miktarının yüksek seviyelerde olmayacağını ancak Kıbrıs’ın ticarete konu olacak ilk doğal gazı olması nedeniyle Kronos’un önemli bir rol üstleneceğini vurguladı.

Hidrokarbon çıkarma alanından ilk geliri elde etmek için birkaç yıl geçmesi gerekeceğine işa-ret eden Mihalis Damianos, öncelikle alanda faaliyet gösteren şirketlerin masraflarının karşılana-cağını, kalan gelirin ise Rum yönetimiyle şirketler arasında yapılan anlaşmaya göre paylaşılaca-ğına dikkati çekti.

Damianos Hristodulidis hükümetinin, Girit-Güney Kıbrıs arasında deniz altından elektrik kab-losu kurulmasını öngören “Great-Sea Interconnector/GSI) projesini ülkenin ihtiyacı olduğu için istediğini ancak proje için 2025 yılında ödenmesi gereken 25 milyon euroluk ilk taksidin öden-mediğini belirtti.

Damianos, enerji sektöründeki büyük yatırımlara ve işletme çıkarlarına dikkati çekerek, bakan-lığı süresince Rum yönetiminin GSI projesine engel olma yönünde bir baskı hissetmediğini be-lirtti.

