Kontrol altına alındı

Limasol ve Baf kazaları arasında çıkan ve sürekli yön değiştiren şiddetli rüzgar nedeniyle bü-yüyen yangın dün sabah itibarıyla kontrol altına alınabildi.

Haravgi gazetesi Baf’ın Kilis ve Strumbi köyleri arasındaki arazi koşullarının zorluğuna dikka-ti çekti. İki köyün tahliyesi de planlanan yangınla mücadeleye Güney Kıbrıs’ın bütün kazaların-dan itfaiye, Orman Dairesi, hava ve yer ekipleri ile gönüllüler destek verdi.

Kilis-Strumbi bölgesindekine paralel iki yangın bölgesi daha oluştuğu belirtilen haberde, böl-gelerden birinin Baf’ta Kathika-Akursu köyleri, diğerinin de Limasol kazasına bağlı Pahna köyü bölgesi olduğu bilgisi verildi.

Habere göre Kilis Muhtarı, çıkış noktasına herhangi bir araç ulaşamayacağı için yangına ancak bölgeye yaya ulaşan bir kişinin sebep olabileceğini açıkladı.

Öte yandan, Cyprus Times isimli internet gazetesi gece boyunca mücadelenin sürdüğü Baf’taki yangının dün sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alındığını, aktif bölge kalmadı-ğından Yunanistan ve Ürdün’den hava desteği istemeye de gerek kalmadığını bildirdi.

Rum Tarım Dairesi Genel Müdürü Andreas Grigoriu yeniden alevlenmenin önüne geçmek için yer ekiplerinin arazide görev yaptığını, aynı amaçla bu sabah itibarıyla ikisi uçak biri helikopter olmak üzere üç hava imkanının yeniden havalandığını açıkladı.

