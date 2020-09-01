Krize oynuyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan’ın “şartlar olgunlaştığında ve zamanı geldiğinde” Güney Kıbrıs’la MEB anlaşması yapacağını, ancak hedeflerinin, “aşamalı olarak Yunanistan’ın deniz bölgelerinin tamamını sınırlandırmak olduğunu” söyledi.

Alithia’da yer alan haber “Dendias: Kıbrıs’la MEB Şimdi Değil… Kıbrıs’la MEB’e ‘Şartlar Olgunlaştığında ve Zamanı Geldiğinde Gideceğiz’…‘Yunanistan Egemenlik Haklarını Bütün Meşru İmkânlarla Savunacak’” başlık ve spotlarıyla verildi.

Türkiye’nin “Yunan kıta sahanlığına” sismik arama gemisi göndermesi halinde Yunanistan’ın “Anayasa’dan kaynaklanan yükümlülükleri ve BM Anayasası’nın verdiği meşru seçenekler temelinde” tepki göstereceğini söyleyen Dendias, “Yunan egemenliğine karşı yeni bir Türk meydan okumasına dinamik cevap bile verilebileceğini” belirtti.

Yunan Dışişleri Bakanı’nın “Tehdit, rencide ve meydan okuma olmadan diyalog yapılmalıdır. Türkiye, emrivaki yaratma nafile çabalarıyla Yunanistan’ın boyun eğeceğini ve aleyhine olan kanunsuzluğu kabul edeceğini zannediyorsa, yanılıyor” dediğini yazan gazetenin haberi şöyle devam etti:

“Yunanistan istisnasız bütün komşuları ile diyaloğa girdiğini gösterdi. Keza Mısır ve İtalya ile anlaşmalara, ABD ile savunma anlaşmasına samimi diyalogla ulaştık, yine diyalog yoluyla çok yakında Arnavutluk ile de anlaşacağız.”



Almanya’nın, Doğu Akdeniz’de yükselen tansiyonu düşürmek için yapıcı rol oynama niyetini hoş karşıladıklarını ancak “Türkiye’nin şu ana kadarki tavrının, diyaloğa hazır olduğu yolundaki açıklamalarını boşa çıkardığını” öne süren Dendias, özetle şöyle devam etti:“Diyalog olabilmesi için tansiyonun düşmesi ve net bir referans çerçevesi gereklidir. Bu çerçeve uluslararası hukuk, uluslararası deniz hukuku ve iyi komşuluk ilişkilerinden başkası değildir. Bu referans çerçevesi dışında diyalog olamaz. Diyalog da sadece mevcut tek ihtilafın çözümü için yapılabilir, o da kıta sahanlığı, dolayısıyla genel Münhasır Ekonomik Bölge sınırlandırması ile ilgilidir.”Dendias, Yunanistan’ın İtalya ve Mısır ile yaptığı sınırlandırma anlaşmalarının “dengeli ve komşu ülkeler arasında karşılıklı çıkar çözümleri üreten uluslararası hukuka, uluslararası deniz hukukuna tamamen uygun olduğunu” iddia ederek her iki anlaşmanın da onay prosedürleri tamamlandıktan sonra BM’ye sunulacağını, kendisinin de önümüzdeki Cuma günü görüşeceği BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bilgi vereceğini anlattı.Türkiye’nin, Libya ile mutabakatıyla sınırlandırdığı bölgede ruhsatlandırmaya gideceği açıklaması hatırlatıldığında, bunun “tamamen kınanması gereken bir hareket olduğunu” öne süren Dendias “Yunanistan, egemenliğini ve egemenlik haklarını elindeki bütün imkânlarla savunur” dedi. Dendias, özetle şunları ekledi:“Yunanistan’ın, Türk-Libya ikilisinin yasadışı ve mesnetsiz muhtırasının kapsadığı deniz bölgesindeki hakları hiçbir şekilde etkilenmez. Dost Mısır ile imzaladığımız, ortak deniz sınırına sahip iki ülke arasındaki meşru anlaşma Türkiye’nin Sarraj ile muhtırasıyla çakışıyor ve tamamen yasadışı niteliğini teyit ediyor.”