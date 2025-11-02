Bir haftada 3 duruşma

Esentepe ve Girne’de emlak satışına aracılık ettiği gerekçesiyle Temmuz ayında Güney Kıbrıs’ta tutuklanan, Eylül ayı içerisinde Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Alman emlakçı Ewa Isabella Kunzel’in dava sürecinin devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin Cuma günkü duruşma çerçevesinde, Alman emlakçının davasında “dava içerisinde yeni bir davanın” yürütülmesine karar verildiğini yazdı.

Alman emlakçının ifadesinin yasa dışı yöntemle alındığını savunarak “dava içerisinde dava” talebinin savunma makamı tarafından talep edildiğini yazan gazete, Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin Ekim ayı içerisinde, bir önceki “dava içerisindeki davada” Kunzel’in bagajlarındaki aramanın ve eşyalarına el konulmasının Anayasa'ya aykırı bir şekilde yapıldığına karar verdiğini anımsattı.

Habere göre iddia makamı ise karara karşı çıkarak, gerekli olan yasal tedbirlerin alınabilmesi amacıyla incelemenin yapılması için ek süre talep etti.

Sonraki duruşmaların 5, 6 ve 7 Kasım tarihlerinde yapılmasına karar verildi.

