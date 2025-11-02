Tapu verilmedi

Larnaka’ya bağlı Kalo Horio (Vuda) köyünde, Kıbrıs Türk arazileri üzerine Rum “göçmenler” tarafından inşa edilen evlerin tapu sorunu olduğu haber verildi.

Haravgi’nin “Larnaka Kalo Horio’daki Göçmen Evlerin Tapuları Hala Gecikiyor” başlıklı haberinde, AKEL Milletvekili Nikos Kettiros’un ilgili sorusuna Rum İçişleri Bakanlığı’nın 23 Ekim 2025’te verdiği cevapta yer alan veriler aktarıldı.

Buna göre, Vuda’da Rum “göçmenler” tarafından inşa edilen evlerden 145’i Rum malı, 273 ev ise Türk malı üzerinde bulunuyor. Rum malları üzerine inşa edilen evler için tapu, Türk malları üzerine inşa edilenler için ise “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne tescilli kira belgesi” verilecek.

Rum Bakanlığına göre tapu ve kira tescil belgesi verilmesiyle ilgili prosedür etap etap yürütülüyor. Şu ana kadar tamamlanan etaplar olduğu gibi, henüz başlangıç aşamasında olanlar da bulunuyor. İleri aşamada olmasına karşın, tamamlanması için bir dizi prosedürden geçilmesi gereken aşamalar da mevcut.