İstifası isteniyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 2023 yılı başkanlık seçimleri döneminde belir-lenen yasal bağış sınırını, bazı şirketlerden rüşvet alarak aştığı, bunu da eski enerji bakanı Yor-gos Lakkotripis ve başkanlık ofis müdürü Haralambos Haralambus aracılığıyla yaptığı iddiaları-nın yer aldığı videonun yankıları devam ediyor.

Politis gazetesi: “Başkan Hiçbir Sorumluluk Üstlenmiyor – Bomba Patlattılar Ama Hristoduli-dis Hala Başka Şeylerle Meşgul – Partiler İstifa ve İzahat İstiyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada videoda yer alan iddiaların hiçbirini kabul etmediğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in, söz konusu videodaki iddiaları kanıtlayacak delili olanların bunları yetkili makamlara vermeleri çağrısında bulunduğunu ve yatırım programının süreceği mesajını verdiğini belirtti. Hristodulidis hükümetinin hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte kararlı olduğu-nun anlaşıldığını ifade etti.

Soruşturma başlatıldı

Rum Hukuk Dairesi’nin talimatları doğrultusunda Rum polisinin ise videoya ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi. Soruşturmanın sadece videonun kendisine ilişkin suçları değil, videonun içe-riğinde sözü edilenlerle ilişkin herhangi bir suç unsuru olup olmadığının da araştırılacağı kayde-dildi.

Habere göre, “Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi"nde bulunan ve dezenformasyonların tespiti konu-sunda çalışan “Fact Check Cyprus” isimli merkezin ilk tespitlerinin ise, videoda herhangi bir yapay zeka kullanımı olmadığı yönünde olduğunu aktardı. Habere göre, söz konusu merkez, videoda yapay zeka kullanımı tespit edilemediğini ancak montajlama olma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini açıkladı.

Gazete, söz konusu videoda “yatırımcı” olarak adı geçenlere ilişkin tüm bilgilerin ise sanal ortamdan silindiğinin tespit edildiğini belirtti.

Videonun yayınlanmasının ardından söz konusu yatırımcı şirketin internet adresi ve elektronik postasına ulaşılamadığını vurgulayan gazete, videonun bir tuzak olması durumunun dahi üç Rum yetkiliyi aklamayacağı yorumunda bulundu.

Partiler açıklama bekliyor

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum siyasi partilerinin Hristodulidis’ten izahat istediklerini yazdı.

Habere göre DİSİ, AKEL, ALMA, VOLT ve Çevreciler Hareketi tarafından yapılan açıklama-larda, videoda yer alan iddiaların ciddi boyutlarda olduğu, Hristodulidis ve videoda adı geçen kişilerin olayı aydınlığa kavuşturarak net izahat vermeleri gerektiğini vurguladı.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, bunlara ek olarak, Hristodulidis’in eşi tarafından yö-netilen fonun kapatılması çağrısını yineledi.

Alithia gazetesi konuya ilişkin haberlerini: “Söylendiler Mi Söylenmediler Mi? Araştırma Talep Ediliyor – Başkan’ın Açıklaması Ve Bıraktığı Siyasi Boşluk” başlıkları altında geniş yer verdi.

Gazete, söz konusu videoda yer alan iddialara Rum hükümetinden kimsenin kayda değer bir yanıt vermediğini, videoda yer alan kişiler ve sözü edilen nakit paralar, yönetime yakın akraba-lar vs gibi iddialar konusunda ise her kesin merak ettiği şeyin “bu sözlerin söylenip söylenmedi-ği” olduğunu yazdı.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026, 01:30