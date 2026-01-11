Komiserler heyetine katılacak

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in önümüzdeki hafta AB Komiserler Koleji üyeleriyle birlikte Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Ursula ve Kolej Yeşil Hat'ta” başlığı altında verdiği haberinde, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in önümüzdeki hafta AB Komiserler Koleji üyeleriy-le birlikte Limasol’a gideceğini ve Rum bakanlarla toplantı gerçekleştireceğini yazdı. Gazete, Von der Leyen ve Kolej üyelerinin ziyaretinin Yeşil Hat boyunca gerçekleştirecekleri geziyle başlayacağını ve Limasol Limanı'nda Rum bakanlar ve müsteşarlarla temaslar gerçekleştirecek-lerini belirtti.

Von der Leyen’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le de görüşeceğini aktaran gaze-te, temaslar sonrasında ise basın açıklaması yapılacağını vurguladı.

COSAC toplantısı yapılacak

Gazete haberinin devamında ise, AB üyesi ülke parlamentolarının AB İşleri Komitesi Başkanla-rının (COSAC) bugün ve yarın Rum Meclisi tarafından ağırlanacağını yazdı.

Toplantıya, Avrupa Parlamentosu ile AB üyesi ülkeler ve aday ülkelerin parlamentolarının tem-silcileriyle gözlemcilerin katılacağını yazan gazete, 11 Ocak Pazar günü Dönem Başkanlığı Troykası (Danimarka, Kıbrıs, İrlanda ve AP) toplantısının da gerçekleştirileceğini vurguladı.

Gazete, 12 Ocak tarihinde ise Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun açılış konuşmasını gerçekleştireceğini belirterek etkinlikler programına da yer verdi.

