Kuzeyin durumu bilinmiyor

Güney Kıbrıs’ın geçtiğimiz yıl içinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yanı sıra Üçüncü ülkelere önemli miktarda ihracat yaptığı, bunun büyük bir başarı olduğu açıklandı.

Fileleftheros gazetesi, İstatistik Dairesinin yayımladığı verilere dayanarak, Güney Kıbrıs’ın geçen yıl AB ülkelerine 508 milyon 388 bin Euro’luk, üçüncü ülkelere de bir milyar 846 milyon 960 bin euroluk ürün ihraç ettiğini yazdı. Böylece toplam ihracat rakamı 2 milyar 354 milyon 388 bin Euro’ya ulaştı.

Gazete, en fazla ihraç edilen ürünün fosil yakıt ve yağ olduğunu; ikinci sırada ilaç, üçüncü sırada da hellim bulunduğunu kaydetti.

Haberde, 38 milyon 686 bin euroluk meyve, 38 milyon 520 bin euroluk meyve suyu, 34 milyon euroluk da patates ihracatı yapıldığı bilgisine yer verildi.

Kuzeyin ihracatı

Bu arada Diyalog muhabiri, KKTC’nin ihracat rakamlarını araştırırken en son 2022 yılın ilk 5 ayına ulaşabildi. Buna göre 2022’nin ilk 5 ayında toplam ihracat rakamı 68 milyon 213 bin dolar oldu.

İhracat ürünlerinde ilk sırayı süt ürünleri, az bir farkla narenciye alıyor.