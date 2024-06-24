Liderlerin 50.yıl çıkarması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 20 Temmuz’da Barış Harekatı’nın 50.Yıl kutlamaları için Kuzey Kıbrıs’a geleceği yönündeki haberlerin ardından, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’in de harekatı kınayan etkinliklere destek vermek amacıyla Güney Kıbrıs’a gideceği açıklandı.

Rum basınına göre; Miçotakis’in bu kararı, Rum lideri Nikos Hristodulidis’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında aldı. Rum kaynaklarına göre; 1974 sonrasında ilk kez bir Yunan Başbakanı 20 Temmuz’u kınama etkinliklerine katılmış olacak. Aynı kaynaklar, bu ziyaretin, uluslararası alanda verilen mücadelede kendilerine destek olacağını iddia etti.

Fileleftheros gazetesi “Miçotakis ve Erdoğan Kıbrıs’ta – İşgalin Yarım Asır Sonraki Yıl Dönümü İçin Geliyorlar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın kınanması etkinliklerine katılmak üzere Güney Kıbrıs’a gideceğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Miçotakis’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede anti işgal etkinliklerine katılması yönünde Miçotakis’i davet ettiğini belirtirken ilk kez bir Yunan Başbakanın Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek bir anti işgal etkinliğine katılacağını vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 20 Temmuz’da KKTC’de düzenlenecek kutlama etkinliklerine katılacağını, böylece ilk kez Türkiye Cumhurbaşkanı ile Yunanistan Başbakanı’nın aynı anda adada olacaklarını ifade eden gazete, Miçotakis’in 20 Temmuz akşamı gerçekleştirilecek etkinliğin konuğu olacağını ifade etti.

NATO zirvesinde görüşecekler

Gazete haberinin devamında, Erdoğan ve Miçotakis’in Kıbrıs’taki etkinliklere katılmalarının 10 gün öncesinde ABD’nin Washington kentinde düzenlenecek olan NATO liderler zirvesine görüşeceklerini de yazdı.

Habere göre Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde, iki liderin geçtiğimiz Mayıs ayında Ankara’da yaptıkları görüşme sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak.



