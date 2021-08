Ülkede kaçak yaşıyordu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 15 yaşındaki kıza yönelik işlendiği iddia edilen cinsel taciz ile ilgili tutuklanan Nijerya uyruklu Emmanuel Chidere Anı hakkındaki soruşturma tamamlandı. Geçtiğimiz hafta yaşandığı iddia edilen olayda genç kıza hitaben “Bugün çok güzel görünüyorsun” anlamına gelen, “Today, you look sexy” diyerek cinsel tacizde bulunmakla suçlanan zanlı Emmanuel Chidere Anı, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Duruşmada taciz suçlamasının yanı sıra zanlının son bir yıldır ülkede kaçak yaşam sürdüğü de belirtildi.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada zanlı Emmanuel Chidere Anı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, olayın 9 Ağustos 2021 tarihinde, saat 10.45 sıralarında Gazimağusa’da meydana geldiğini hatırlattı. Hafız, zanlının 15 yaşındaki kız çocuğuna, Türkçe karşılığı “Bugün çok güzel görünüyorsun” olan “Today, you look sexy” diyerek cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Kaçak yaşam sürüyordu

Polis, zanlının, yapılan güvenlik kamerası incelemeleri sonucu 16 Ağustos 2021 tarihinde tespit edildiğini belirtti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, Emmanuel Chidere Anı’nın ülkede kaçak olarak bulunduğunu belirterek, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, davaları görüşülünceye kadar 15 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.