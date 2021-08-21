Akıncı’nın açıklamaları Anastasiadis’i sevindirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kuzey Kıbrıs’taki bir gazeteye verdiği demecin “özellikle Türkiye’nin uzun vadeli hedefleri, aynı zamanda Crans Montana’daki başarısızlığa neden olan sebepler konusunda yeterince açıklayıcı olduğu” iddiasında bulundu.

Alithia gazetesi “Anastasiadis: Akıncı, Crans Montana’yla İlgili Hikayeyi Yalanladı- Yeni Tur Müzakereler Mümkün” başlıklarıyla manşet ve iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde, Anastasiadis’in dün konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptığını yazdı.

Gazeteye göre, Anastasiadis konuyla ilgili açıklamasında “Mustafa Akıncı’nın Berlin anlaşmasıyla ilgili söylediklerinin, kendisinin (Anastasiadis), Kıbrıs’la ilgili konferansın başarısızlığından bu yana, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlamasını istemekten vazgeçmediğini kanıtladığını” iddia etti.

Anastasiadis açıklamasında “Crans Montana’da yaşanan başarısızlığı bugüne kadar Rum tarafına yüklemek isteyen anlatıların (hikayelerin) çürütüldüğünü” ileri sürdü.

“Müzakerelerin yeniden başlaması için BM Genel Sekreterinin çabalarına katkıda bulunma konusundaki kararlılık ve siyasi iradesini” yineleyen Anastasiadis, “bunun, Tatar veya Türkiye’nin istediği önkoşullar temelinde olamayacağını” öne sürdü. Anastasiadis, Doruk Anlaşmaları ve BM kararları tarafından belirlenen ortak zemin temelinde, Kıbrıs sorununda yeni tur müzakerelerin mümkün olduğu iddialarını ekledi.

Konuyla ilgili haberler Fileleftheros’ta “Akıncı Açıklayıcıydı- Başkan Anastasiadis Aldığı Eleştiriler Konusunda Karşı Saldırıya Geçti- Benim Sorumluluğum Olduğuna Dair Hikâye Çürütülüyor”, Politis’te “Başkan Akıncı’dan Ötürü (Kendini) Haklı Hissetti”, Haravgi’de ise “Kendini Eleştirenlere Yönelik Cevabı Buldu- Başkan, Akıncı’nın Demeci Aracılığıyla Kendi Anlatımının Haklı Olduğunu Düşünüyor”- başlıklarıyla yer buldu.