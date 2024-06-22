Lübnan rahatsız

Güney Kıbrıs’ın İsrail ile yürüttüğü ortak eğitim faaliyetlerinin, Lübnan’a saldırı hazırlığı olarak yorumlandığı belirtildi.

Politis gazetesi “Rahatsızlık Yaratan İsrail ile Tatbikatlar” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ta, İsrail’le savunma iş birliği kapsamında gerçekleştirilen “AGAPİNOR”tatbikatının, Lübnan tarafından gayri resmi olarak İsrail ordusunun ülkelerini işgal etmesine yönelik prova olarak nitelendirdiğini yazdı.

Lübnan’ın o dönemde, diplomatik yollarla, Güney Kıbrıs’a resmi açıdan tepki gösterdiğini yazan gazete Rum Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığının ise bu iddiaları reddettiğini belirtti.

Hizbullah liderinin tehditlerinin de Güney Kıbrıs ile İsrail arasında gerçekleştirilen sadece eğitim amaçlı olan tatbikatlardan net bir şekilde duyulan rahatsızlık şeklinde yorumlandığını belirten gazete “AGAPİNOR” tatbikatına İsrail ordusundan 4 binden fazla askeri personelin ayrıca araçların da katıldığını anımsattı.

Habere göre İsrail Silahlı Kuvvetler Komutanı Anin Kohavi ve diğer üst düzey yetkililer, o dönemde tatbikatı izlemek ve koordine etmek amacıyla Güney Kıbrıs’a gitmişti.

Gazete o dönemin İsrail Savunma Bakanının da tatbikatı izlemek için Güney Kıbrıs’a geldiğini anımsattı.

Gazete haberinde yıllık bazda İsrail ile yapılan “Onisilos Gedeon” , İsrail’in de yer aldığı çok uluslu “Noble Dina” gibi tatbikatlardan da söz etti.