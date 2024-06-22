‘Baskı ve sindirme politikası’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum liderliğinin, mevcut izolasyon siyasetinin yanında, son zamanlarda artış gösteren ve kişileri hedef alan baskı ve sindirme politikasının gerçek niyetini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“Bir yandan, uluslararası toplum nezdinde olumlu izlenim yaratmaya yönelik söylemler sarf eden Rum lider, öte yandan özellikle ekonominizi hedef alan adımlar atmaya devam etmektedir.

Rumların başvurularını değerlendirmek üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkin bir iç hukuk mekanizması olarak tanınan Taşınmaz Mal Komisyonu 2005’ten bu yana etkin olarak çalışmaktadır.

Rum liderliği, buna rağmen, vatandaşlarının bu mekanizmaya başvurmalarını engellemeye çalışmakta, engelleyemediklerinin de başvurularının ilerletilmesi için gerekli resmi belgeleri vermemektedir.

Bu gerçekler ortadayken, Rum liderliğinin konuyu bireyleri hedef alacak şekilde kendi mahkemelerine taşıması net bir uluslararası hukuk ihlalidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uluslararası hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun mülkiyet rejimi uyarınca hareket edenlere yönelik kabul edilemez bu girişimler, iki halk arasındaki güven sorununu daha da arttırmaktadır.

Kıbrıs Türk tarafı olarak sürekli iş birliği çağrıları yaptığımız bu dönemde, baskı ve sindirme siyasetini arttıran Rum liderliğini aklıselime davet ediyorum.

Halkım, 61 yıldır haksız ve hukuksuz izolasyon zulmü altında ezilmektedir.

Rum liderliğinin sürdürdüğü izolasyon siyasetine destek vermekten vazgeçin.”

Cumhurbaşkanlığı'nda istişare toplantısı yapıldı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında, Cumhurbaşkanlığında Kıbrıs konusuyla ilgili geniş katılımlı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çağrısıyla yapılan toplantıda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin, Kişisel Temsilcisi olarak Maria Angela Holguin Cuellar’ı atamasının ardından Rum liderliğinin, “büyük oranda arttırdığı baskı, sindirme ve izolasyon siyaseti, kişileri de hedef alma noktasına gelen eylemleri” ele alındı.

Toplantıya Başbakan Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ilgili oda, ekonomik örgüt ve sektör temsilci de katıldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2024, 10:01