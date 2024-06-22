Hizbullah alarmı

Hizbullah lideri Nasrallah’ın Güney Kıbrıs’a yönelik tehditlerinin ardından, Avrupa Birliği'nden Güney Kıbrıs’a açık bir destek geldiği haber verildi. Rum güvenlik güçleri de kritik bölgelerde olağanüstü önlemler almaya başladı.

Avrupa Komisyonu sözcüsü Peter Stano’nun yaptığı açıklamayla Nasrallah’ın açıklamalarına yanıt verdiğini yazan Fileleftheros gazetesi; Stano’nun “Kıbrıs AB üyesi bir devlettir. Bu ise AB’nin Kıbrıs, Kıbrıs’ın ise AB olduğu anlamına gelir. Bu üye devletlerimizden biri aleyhindeki herhangi bir tehdidin AB karşısında bir tehdit olduğu anlamına gelmektedir” şeklindeki açıklamasına yer verdi.

Stano AB’nin tam anlamıyla Güney Kıbrıs’ı ve Hristodulidis tarafından yapılan açıklamayı desteklediğini de ifade etti.

Kombos telefonda görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un konuyu kapama çabasıyla dün Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib’le bir telefon görüşmesi yaptığını da yazan gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı'nın “X” platformunda yaptığı paylaşımda görüşmede iki ülke arasındaki tarihi bağların teyit edildiğini ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirttiğini iletti.

Kombos açıklamasında Güney Kıbrıs’ın bölgedeki dengeleyici rolüne de atıfta bulundu.

Gazeteye göre Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise açıklamasında Güney Kıbrıs’ın savaşla ilgili anlaşmazlıklara hiçbir zaman karışmadığı gibi, gelecekte de topraklarının başka ülkeler karşısındaki operasyonlar için kullanılmasına izin vermesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre Rum hükümeti açıklamasında Güney Kıbrıs’ın, sahip olduğu altyapılar veya bazı bölgeler aracılığıyla Lübnan’la ilgili olan anlaşmazlığa müdahil olduğuna dair kamuoyundaki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Rum kesiminin herhangi bir ülke aleyhindeki saldırgan faaliyetlere hiçbir zaman kolaylık sağlamadığı gibi bundan sonra da sağlamayacağını ifade ettiği açıklamasında, Rum kesiminin güvenilir bir istikrar unsuru olduğunu aynı zamanda insani operasyonlarla ilgili kabul görmüş bir bölgesel merkez olduğunu savundu.

Güvenlik Önlemleri

Nasrallah’ın Güney Kıbrıs’a yönelik tehditlerinin ardından havalimanları, limanlar, sınır kapıları ve İsrail’le ilişkili yerlerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydeden gazete, kamuya açık yerlerde de devriyelerin artırıldığını belirtti.

Gazete Rum polisinin gizli bir genelgeyle 3 Haziran’da azalttığı güvenlik önlemlerini tekrar artırdığını vurguladı.

Gazeteye göre Adalet Bakanı Marios Hartsiotis ise açıklamasında polisin terör karşısındaki önlemlerinin günlük bazda güncellendiğini ve değerlendirildiğini söyledi.

Güney Kıbrıs aleyhindeki tehditler konusunda ise Hartsiotis, gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını sözlerine ekledi.



Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2024, 09:50