32 kanıt dosyaya girdi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile asistanı Berke Özbek dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmada yolsuzluk soruşturmasını yürüten polis memuru Ortunç Özbaylı mahkemeye 14 emare daha sundu. Böylece 3 duruşmada toplam 32 emare mahkemeye sunulmuş oldu.

Sanık ve bazı şahıslara ait EFT, FAST ve banka işlemlerinin bulunduğu CD, hesap çıktıları, cep telefonlarında bulunan ödeme planı ve yazışması çıktıları, WhatsApp görüşmesi, banka dekontu, cep telefonu görüntüsü ve okulun muhasebe çıktısını emare olarak sunan Tahkikat Memuru, sanık Özbek’e ait el yazısı ve imza örnekleri ile sanık Gündüz’e ait ses örneğini de mahkemeye verdi.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin büyük hissedarı E.U’nun şikayetçi olduğu ifadenin temin edildiğini kaydeden Tahkikat Memuru, Mali Suçlarla Mücadele Amirliği Şubesi’nde görevli Müfettiş İzzet Çift ve Polis Çavuşu Ahmet Ünveren’le birlikte Gündüz’ün tutuklu bulunduğu Lefke Polis Karakolu’na gittiklerini dile getirdi.

Sanık Özbek’ten temin edilen hesap dökümlerinin sanık Gündüz’e gösterildiğini ifade eden Tahkikat Memuru, sanığın karakolda kendisine bir şahısla ilgili sorulan soruya “Eğitim ücretiyle ilgili bilgim yoktur. M.O ve Ö.O’yu da bilmiyorum. Öğrencilerin bu hesaba gönderdiği ücretler bilgim dışındadır” beyanında bulunduğunu ifade etti.

Sanığın bu beyanını ajandasına yazdığını ve ardından imza attığını belirten Özbaylı, sanığın imzasının bulunduğu ajandayı emare sundu.

Halen okulun hissedarı

Özbaylı, 12 Haziran tarihinde Resmi Kabz Mukayyitliği’nden “Helpco Education Co. Ltd” isimli şirkete ait bir set onay belgesini teslim aldığını ifade ederek bu onay belgesinde Serdal Gündüz’ün halen okulun hissedarı olarak göründüğünü kaydetti.

Okul ücretleri asistanın hesabına gönderildi

Y.K. isimli bir şahısın okul parası için 8 Haziran’da 16 bin TL ve 48 bin TL olmak üzere iki seferde Berke Özbek’in hesabına para gönderdiğini anlatan Özbaylı, 9 Haziran’da aynı kişinin 30 bin TL daha gönderdiğinin belirlendiğini kaydetti. Özbaylı, Berke Özbek’in hesabında yapılan incelemede, 16 bin TL’yi hesabına yatırmasının ardından bu paranın 2 bin TL’sini babasının hesabına gönderdiğini, geriye kalan 14 bin TL’yi ise nakit çektiğini belirtti. Özbaylı, 9 Haziran’da 48 bin TL ve 30 bin TL olan diğer ücretleri de 78 bin TL olarak bankadan nakit çektiğinin belirlendiğini ifade ederek bu duruma ilişkin banka hesap dökümlerinin çıktısını da mahkemeye sundu.

Saat 12.35’te başlayan duruşma yaklaşık iki saat sürdü. Mahkeme, duruşmanın 24 Haziran Pazartesi günü devam etmesine emir verdi.

