‘Konu ciddiye alınmalı’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Rum malı olduğu iddia edilen tarım arazisi üzerine inşaat yaptığı iddiasıyla Alman vatandaşı Martin Joseph Rikels’ın tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Erhürman, “Daha önce defalarca söyledik. Biz bu filmi daha önce "Orams", "Hurma" vb. davalarda görmüştük. Kısa bir süre önce inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı ile ilgili başlatılan yargısal işlemlerin yeni muhatabı, burada taşınmaz mal edinen bir Alman yurttaşı” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Belli ki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yine "emsal davalar" yaratarak, hukuku ve mülkiyet sorununu siyasi amaçlara yönelik araçlara dönüştürme kararı verdi” açıklamasını yaptı.

Tufan Erhürman, açıklamasına şöyle devam etti:

“Zamanında uyardığımızda, "bu işler içeride de, dışarıda da başımıza iş açacak, inşaat sektörünün sürdürülebilirliği de olumsuz etkilenecek" dediğimizde, "yürüyün de gorkmayın" denilmişti.

Keşke bizim sesimizin duyulmasının engellenmesi sorunu halletse. Halletmeyecek! Geç kalınmış olsa da, bu konunun ciddiyetle ele alınması ve çalışılması gerekiyor. Ama her şeyden önce zamanında uyarılarımıza kulak tıkayanların işin ciddiyetinin farkına varması lazım tabii!”