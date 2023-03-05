Maçlarda saygı duruşu

Rum Yönetimi Başkanlığının, Yunanistan’da Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden iki Kıbrıslı Rum öğrencinin cenazelerinin gerçekleşeceği güne kadar, 3 günlük yas ilan ettiği haber verildi.

Öğrencilerin cenazelerinin ülkeye getirilmesine ilişkin prosedürlerin, Rum Yönetiminin Yunanistan’daki diplomatik ve konsolosluk makamlarının koordinasyonunda yürütüldüğünü yazan Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanlığının, öğrencilerin cenazelerinin Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a getirilmesi ve yapılacak cenaze törenlerinin masraflarının, devlet tarafından karşılanması talimatı verildiğini ekledi.

Öte yandan gazete, konuyla ilgili haberinde, 7 Mart tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta oynanacak tüm futbol karşılaşmalarında, tren kazasında hayatını kaybeden iki Kıbrıslı Rum öğrenci anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını kaydetti.

Kampanyalar durdu

Gazete başka bir haberinde ise, DİSİ partisinde 11 Mart’ta yapılacak kurultayda parti başkanlığı için yarışacak olan Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile DİSİ Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu’nun, Yunanistan’da gerçekleşen ve iki Kıbrıslı Rum öğrencinin de hayatını kaybettiği tren kazası dolayısıyla, önümüzdeki günlerde yapacakları tüm seçim öncesi faaliyetlerini iptal ettiklerini yazdı.

Haravgi gazetesi ise haberinde, tren kazasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Rum öğrencilerin Güney Kıbrıs’taki bazı okullarda anıldıklarını ve öğrencilerin okul çantalarıyla okullarının bahçesinde çeşitli sloganlar yazan şekiller oluşturduklarını ekledi.