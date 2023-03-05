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Sürat yarışı 

Polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 698 araç sürücüsü kontrol edildi, 289 sürücü rapor edildi

Sürat yarışı 

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 1698 araç sürücüsü kontrol edildi, 289 sürücü rapor edildi.
Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, dün ve bugün gerçekleştirilen trafik kontrollerinde, 15 sürücü alkollü, 138 sürücü yasal sınırın üzerinde süratli araç kullanma ve 3 kişi de sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere toplam 289 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 
Trafik kontrollerinde 24 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

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