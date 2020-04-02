Maliye Bakanı güvence verdi

Güney Kıbrıs’ta 16 milyar Euro civarında olan banka borçlarının 9 ay süreyle ertelendiğini açıklayan Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, sürenin sonunda gerekirse yeni uzatmaların yapılabileceğini söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre Petridis, borçların 9 ayın bitiminde hemen ödenmeye başlaması zorunluluğu olmayacağını ve zaman içerisinde ödenebileceğini de kaydetti.

Gazete, bir başka haberinde ise, Şubat ayında alınan yeni kredilerde, Ocak ayında alınanlara kıyasla 39 milyon Euro’luk artış meydana geldiğini yazdı.

Haberde, Ocak ayında 259 milyon Euro’luk, Şubat ayında ise 298,6 milyon Euro’luk kredi alındığı belirtildi.