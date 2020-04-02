Ne gelen var ne de giden

Suna ERDEN

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye ile KKTC arasında deniz yolu ulaşımının durdurulduğunu açıkladı.

Karar, KKTC’de yaşayan Türkiye vatandaşlarına gönderilen yazılı bildirim ile duyuruldu. Coronavirüs’le etkin mücadele çerçevesinde kararın alındığı, KKTC ile Türkiye arasındaki deniz yolu ile ulaşımın bir müddet mümkün olmayacağı belirtildi.

Duyuruda şunlar kaydedildi:

“Bilindiği üzere, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda yurt dışı tüm uçuşların durdurulmasının ardından KKTC’den ülkemize bugüne değin deniz yoluyla yolcu olarak ulaşılması mümkündü. Salgınla etkin mücadele için alınan ek tedbirler çerçevesinde KKTC’den ülkemize deniz yolu ile yolcu olarak ulaşım bundan böyle bir müddet mümkün olamayacaktır. İmkânlar ölçüsünde deniz yolu ile ülkemize yolcu olarak gelinmesi mümkün olduğunda ayrıca duyurulacaktır.

Vatandaşlarımızın küresel bir tehdit haline gelmiş bulunan Covid-19 salgını karşısında imkânlar ölçüsünde bulundukları yerlerde ve sağlıklarına yönelik risklerin en aza indirgenebilmesi için evlerinde kalmaya özen göstermeleri; bu süreçte, KKTC makamlarının duyuru ve uyarılarını dikkate almaları, ayrıca Büyükelçiliğimiz tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur.”