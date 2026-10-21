Maliyetler düşecek

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Enerji Bakanı Mihalis Damianos, doğal gazın 2030’dan önce adaya ulaştırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Alithia gazetesinin haberine göre Damianos, Enerji Bakanlığı’nın 2027 bütçesinin Rum Meclisi Maliye Komitesi’ne sunulmasının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu NAVTEX’in bu ay sonundan önce yayımlanmasının beklendiğini söyledi.

Vasiliko’daki doğal gaz terminalinin tamamlanmasının önemine dikkat çeken Damianos, Güney Kıbrıs’a 2030 yılından önce doğal gaz ulaştırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Hükümetin doğal gazı daha erken bir tarihte tedarik etmek istediğini belirten Damianos, doğal gaz kullanımının daha ucuz yakıtla elektrik üretimine olanak sağlayarak üretim maliyetlerini düşürmesinin beklendiğini söyledi.

Projenin belirlenen takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade eden Damianos, ancak somut tarihler konusunda ayrıntı vermekten kaçındı. Enerji depolama projelerinde de ilerleme kaydedildiğini belirten Damianos, bu alandaki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Gazete ayrıca, Vasiliko’daki doğal gaz terminali projesinde 2024 yazından bu yana ilerleme sağlanamadığını ve hükümetin 2027 yılı sonundan önce ihaleye çıkmayı hedeflediğini yazdı.