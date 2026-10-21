Projeler hazır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, Geçitköy’de küçük sanayi bölgesi kurulması için 20 dönümlük arazi tespit ettiklerini ve bölgeye modern bir salhane kazandıracaklarını söyledi.

Projelerini halktan aldıkları geri dönüşlerle şekillendirdiklerini belirten Rahvancıoğlu, küçük sanayi bölgesi ve modern salhane projelerinin ayrıntılarını paylaştı.

Bölgenin turizm, tarım ve hayvancılığı bir arada barındırdığını belirten Rahvancıoğlu, şehir içinde kalan marangoz, dülger, makinist ve doğramacı gibi küçük sanayi işletmelerini oluşturulacak yeni bir alana taşımayı planladıklarını söyledi.

Rahvancıoğlu, “Hem şehir içlerini rahatlatmak hem de yeni iş yeri açmak isteyen gençlerimizin önünü açmak istiyoruz. En uygun yerin Geçitköy bölgesi olabileceğini düşündük. İlk etap için 20 dönümlük bir KKTC malı tespit ettik. Biz buraya bir sanayi bölgesi kuracağız.” dedi.

Tepebaşı ziyaretinde de özellikle gençlerin iş kurabilmesi için böyle bir projeye ihtiyaç duyduklarını kendilerine ilettiğini belirten Rahvancıoğlu, sanayi bölgesinin mevcut işletmelerin taşınmasına ve yeni iş yerlerinin açılmasına olanak sağlayacağını ifade etti.

Bölgedeki kasaplardan gelen talepler doğrultusunda modern bir salhane projesi de hazırladıklarını açıklayan Rahvancıoğlu, esnafın hayvan kesimi için uzak bölgelere gitmek zorunda kaldığını ve taşıma koşulları nedeniyle sorunlar yaşadığını söyledi.

