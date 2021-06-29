'Birlikte uyuşturucu aldık’

Suna ERDEN

Gönyeli’de çatıdan düşerek yaşamını yitiren 38 yaşındaki Hakan Yalçın’ın ölümü ve olayın gerçekleştiği evde ele geçirilen bir kilo 296 gram uyuşturucuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın ardından tutuklanan Eren İşlek dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ele geçirilen uyuşturucu maddeyi Yalçın’la birlikte Haspolat’ta aldıklarını,

bir kısmını alınması için Alayköy civarında bıraktıklarını itiraf ettiği açıklandı.

Duruşmada olayı aktaran polis, Hakan Yalçın’ın, İşlek’in yaşadığı apartmanın çatı katından düştüğünü, zanlının onu aracına alarak hastaneye götürmeye çalıştığını ancak daha sonra vazgeçtiğini söyledi.

İşlek’in arkadaşını eve geri götürdüğünü, Yalçın’ın ikametgâhta fenalaşması üzerine bu kez 112 Acil Servisi aradığını söyleyen polis, Hakan Yalçın’ın Lefkoşa Devlet Hastanesine götürülürken hayatını kaybettiğini ifade etti.

Polis, zanlının Yalçın’ı saat 23.04’te hastaneye götürdüğünde tıbbi tedavi alması durumunda yaşayabileceği bilgisinin alındığını belirtti.

Tutuklanan zanlının evinde 12 paket uyuşturucu bulunduğunu açıklayan polis, İşlek’in ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydetti.

Polis, zanlının itirafında 24 Haziran 2021 tarihinde Yalçın’la birlikte Haspolat’ta 16 paket uyuşturucu aldıklarını, Lefkoşa ve Alayköy güzergâhına iki paket uyuşturucu bıraktıklarını anlattığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan 3 zanlı olduğunu söyleyerek, 4 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.