Kalçası kırıldı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele kavşağında dün akşam meydana gelen trafik kazası sonucu 23 yaşındaki Baran Erdoğan yaralandı. Baran Erdoğan’ın kalça kemiğinin kırıldığı bildirildi.

Polisten alınan bilgiye göre, dün saat 18.55 sıralarında İskele'de Sezer Resort Sitesi kavşağında, Baran Erdoğan yönetimindeki PV 683 plakalı araç ile Dipkarpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Sezer Resort Kavşağından anayola çıkan araca çarpmamak için direksiyon kırdı.

Yönetimindeki aracın hakimiyetini kaybeden sürücü Erdoğan yoldan çıkarak, toprak alan içerisinde bulunan tabelaya çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıda kalça kırığı olduğu belirtilirken, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.