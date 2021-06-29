Rum kesiminde vaka artışı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 10 bin 597 test yapıldı;17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlandı, 27 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 37 bin 546 testten 314’ü pozitif çıktı. Adanın her iki kesiminde can kaybı olmazken, güneydeki vaka sayısı arttı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkeye gelirken,

8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları kaydedildi.

Açıklamada, 17 yerel vakadan, 7’sinin Lefkoşa, 7’sinin Girne, 2’sinin Gazimağusa ve 1’inin de İskele bölgesinden olduğu belirtildi.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Kumsal-1, Değirmenlik-1, Kızılbaş-2, K. Kaymaklı-1, Gönyeli-2.

Girne: Girne Merkez- 4, Lapta-2, Alsancak-1.

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-1, Maraş-1.

İskele: Aygün-1.

5 bin 377 aşı yapıldı

Yapılan toplam test sayısı: 1.453.900. toplam vaka sayısı: 8022. iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 7645. tedavisi devam eden vaka sayısı: 342. pandemi merkezindeki hasta sayısı: 23. pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 305. tetkikleri devam eden vaka sayısı: 14. toplam kaybedilen hasta sayısı: 35.

Ayrıca ülke genelinde dün 5 bin 377 aşı yapıldığı belirtildi.

Güvende Kal uygulaması

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 407.

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 563.

Güvende Kal genel tablo:

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3201.

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 17.228.

Güneyde 37 bini aşkın test

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 37 bin 546 testten 314’ü pozitif çıktı. Coronavirüs nedeniyle dün hayatını kaybeden olmazken toplam vaka sayısı 75 bin 99’a yükseldi.

Johnson&Johnson aşısı iptal edilmedi

Bu arada Sağlık Bakanlığı, Johnson&Johnson aşısının yan etkileri nedeniyle iptal edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını, aşılamaların sorunsuz şekilde devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, iddia edildiği gibi tedavülden kalkması veya toplatılmasının söz konusu olmadığı, ayrıca Johnson&Johnson aşısında herhangi bir ciddi yan etki görülmediği belirtildi.

